Addio all'imprenditore Sergio Pedon

Addio a un grande imprenditore. La Pedon spa, azienda vicentina leader nel mercato dei legumi, cereali è semi, ha annunciato oggi, 5 luglio, la scomparsa del fondatore, Sergio Pedon.

«Imprenditore illuminato – si legge della nota -, mai domo, con i piedi saldi a terra ma il pensiero sempre rivolto verso il futuro, rispettoso dei suoi collaboratori a cui non mancava mai di un consiglio e un sorriso, Sergio è stato una persona speciale, di straordinaria luce, di vera ispirazione, di autentico genio.

Nato a Pianezze, in provincia di Vicenza, nel 1947 fin da bambino Sergio mostra quelle doti di vivacità intellettuale, ottimismo e tenacia che saranno i tratti salienti della sua vita personale e professionale. Il padre Guerrino, dopo un’esperienza di minatore in Val D’Aosta avvia nel paese d’origine un’attività di ambulante di olio coinvolgendo il figlio nella vendita. A 18 anni Sergio consolida l’esperienza diventando agente di commercio con deposito per la ditta Bart di Limena e, successivamente, evolvendo in autonomia verso l’attività di grossista di generi alimentari.

Nei primi anni Ottanta intuisce che l’evoluzione della distribuzione necessita un ripensamento radicale dalla propria attività e, nel 1984, acquista una linea di confezionamento di legumi fondando, con i fratelli Franco e Remo, la Pedon Spa. Il suo grande fiuto lo porta a proporsi da subito come azienda innovativa in un segmento di mercato tradizionale. Il passaggio dalla vendita sfusa di legumi a sacchetto con codice a barre è il primo momento chiave che avvia un percorso d’azienda unico e distintivo e che ancora oggi conserva quello spirito pionieristico e d’avanguardia, quell’idea originaria di trasformare i legumi e i cereali, prodotti classici, in moderni, fruibili, per tutti.

Dal piccolo capannone di 400mq a Pianezze, Sergio ha alimentato ogni giorno con la sua attività commerciale la crescita esponenziale di Pedon Spa, una realtà punto di riferimento globale nel mercato delle soluzioni a base di legumi e cereali. Guidata oggi a livello manageriale dai figli Loris e Paolo e dal nipote Mattia, Pedon opera in 30 paesi, coinvolge più di 200 dipendenti e sviluppa un fatturato di 100 milioni di euro».