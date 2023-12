Addio al maestro degli scarponi da montagna, muore Emilio Zamberlan

Lutto a Torrebelvicino per la scomparsa, nei giorni scorsi, di Emilio Zamberlan, 80 anni, storico artigiano dell’altrettanto storico calzaturificio che porta il suo cognome. Il marchio Zamberlan, specializzato in scarponi da montagna, è famoso in tutto il mondo.

L’azienda prende vita nel 1929 e oggi è gestita dalla terza generazione, i fratelli Marco e Maria, figli di Emilio, che negli anni ‘70 prese in mano le redini dell’attività, valorizzando l’eredità del padre Giuseppe. Fu sotto la sua guida che il calzaturificio travalicò i confini dell’Alto Vicentino, diventando un simbolo del “Made in Italy”.