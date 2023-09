Addio al fondatore della Città della Speranza, muore Virginio Zilio

A Malo si è spento a 76 anni, dopo una lunga malattia, Virginio Zilio, fondatore della Città della Speranza. Assieme a Franco Masello, Carlo Mazzocco e Luigi Zanesco, nel 1994 si è fatto promotore del progetto di costituzione dell’associazione, divenuta poi fondazione. L’ente ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini, nonché di sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico e in tutti i rami della pediatria. Zilio ha iniziato a dedicarsi al progetto di quella che poi sarebbe diventata un'importante realtà associativa dal 9 settembre 1985, il giorno della perdita del figlio Massimo, morto di leucemia a soli 12 anni.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Virginio Zilio che, dopo la morte del figlio Massimo a 12 anni, ha contribuito alla fondazione della Città della Speranza che da quasi 30 anni dona un prezioso contributo alla ricerca per la prevenzione e la cura delle malattie pediatriche. Una struttura importante per il Veneto che, grazie alla generosità e alla sensibilità di Zilio, continuerà a vivere dopo la sua morte per dare una speranza ai bambini che soffrono - ha sottolineato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Grazie alla straordinaria forza del volontariato veneto e alle numerose realtà pubbliche e private – prosegue Zaia –, la Fondazione ha portato ad un livello di eccellenza la diagnostica e la ricerca scientifica, finanziando, tra l’altro, le Cliniche di Oncoematologia Pediatrica di Padova, il pronto soccorso pediatrico di Vicenza, e l'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, il più grande centro di ricerca europeo sulle malattie infantili”.