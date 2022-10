Addio ad Augusto Mazzocco, storico titolare dell’omonima gastronomia

Un pezzo della città che se ne va. Arzignano dice addio ad Augusto Mazzocco, 91 anni, storico titolare dell’omonima gastronomia di corso Mazzini, ora gestita dal figlio Roberto.

Fu proprio Augusto Mazzocco, che prese in mano l’attività fondata dal padre nel 1902, a rendere la gastronomia un locale storico di Arzignano. Famosissimo per i banchetti che preparava, ma ancora di più per l’arte della selvaggina: erano in molti, anche da oltre la Valchiampo, ad accorrere in gastronomia per farsi cucinare degli squisiti manicaretti.

Nel 1980 gli venne conferita la medaglia di bronzo al valore civile, per avere sventato una rapina ai danni di una banca nelle vicinanze, il 6 settembre 1977, riuscendo a immobilizzare i malfattori. Per lo stesso motivo, nel 1996, fu insignito dell’ordine di cavaliere. Negli ultimi anni si era appassionato alla falegnameria, e costruiva crocefissi da regalare.