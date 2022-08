Addio a Bruno Zamunaro, presidente onorario dell'Anmig

Si è spento all’età di 101 anni Bruno Zamunaro, presidente onorario dell'Anmig, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

Nato il 17 giugno 1921, a 20 anni Bruno Zamunaro viene chiamato alle armi e si arruola nell'Aeronautica Militare a Milano. Dopo aver partecipato a tre campagne, due in Africa e una nel Mediterraneo, rientra in patria con una malattia invalidante. Elettricista, a 90 anni diventa presidente di Anmig, alla guida della quale resta dal 2011 al 2018. Alla festa della Rua, a 98 anni, ha sfilato con le associazioni in piazza dei Signori. Il 13 maggio 2021 l'Anmig ha fatto richiesta alla prefettura di Vicenza di conferimento a Bruno Zamunaro dell'onorificenza di cavaliere della Repubblica, che è stata accolta.

«L’anno scorso, in occasione del suo centesimo compleanno, - ricorda il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – ho incontrato Bruno Zamunaro, un reduce di guerra che ha dimostrato con le sue gesta il valore della difesa della patria. Insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica, Zamunaro è stato per tutti noi un concittadino illustre che non potremo dimenticare. Ai familiari porgo sentite condoglianze a nome della città».