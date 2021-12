Vicenza si veste di luci: in centro e nei quartieri si respira aria di Natale

Con l’accensione delle luci di Natale in centro storico e nei quartieri, avvenuta oggi, giovedì 2 dicembre alle 17, grazie a due operatori socio-sanitari, Vicenza ha dato il via ufficiale agli allestimenti e agli eventi natalizi previsti in città.

Al tradizionale appuntamento in piazza dei Signori erano presenti il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine. Ha partecipato anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei Vincenzo Amendola, presente a Vicenza in occasione di una visita al primo cittadino.

Ad accendere le luminarie sono stati Ornella DI Biase, medico, cha lavora alla centrale operativa Suem dell’azienda Ulss 8 Berica, e Andrea Gregori segretario del Nursind Vicenza.

La cerimonia natalizia è stata accompagnata dalla musica dell’orchestra degli studenti delle terza B della scuola ad indirizzo musicale Barolini che si è esibita davanti alla Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori.

Da oggi pomeriggio in centro storico sono tornate, quindi, le tradizionali cascate di luci nelle piazze, mentre le vie sono state illuminate da oltre 600 stelle luminose dorate, un prezioso prodotto artigianale realizzato a mano in fibra di vetro. L’atmosfera natalizia è tornata anche nei quartieri con le luminarie allestite lungo le vie.

Nei prossimi giorni prenderanno il via gli altri eventi e innovativi allestimenti previsti quest’anno dall’iniziativa “Vicenza Gold Christmas”. Sabato 4 dicembre saranno inaugurati il “Giardino incantato” al Giardino Salvi e i tradizionali chalet in legno del Mercatino di Natale in centro storico. Domenica 5 dicembre, quindi, in piazza dei Signori prenderanno il via le “Gioie del Natale”, gli show con effetti audio, luci architetturali e proiezioni che metteranno in moto, ogni ora, il grande scrigno con carillon dorato.