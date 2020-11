Fiocchi di neve, cieli stellati e cascate di luce: a Vicenza il Natale è romantico

Quest'anno il Natale sarà diverso dal solito a causa della pandemia in corso, niente mercatini, fiera pre natalizia e quella dell'Epifania o iniziative che possono portare assembramenti ma non mancherà la luce, messaggio di speranza. Da sabato sera il centro storico e i quartieri saranno illuminati dalle luci di Natale.

All'accensione dell'abete di piazza dei Signori, che si è svolta senza cerimonia per le disposizioni anticontagio, era presente il sindaco Francesco Rucco con gli assessori alle attività produttive Silvio Giovine e alla protezione civile Mattia Ierardi, i consiglieri comunali Alessandra Lolli e Leonardo De Marzo e Nicola Piccolo, presidente della Delegazione Confcommercio di Vicenza.

"Queste luci che abbiamo allestito in centro e nei quartieri senza chiedere contributi ai commercianti già gravati dalla pandemi - dichiara il sindaco - rappresentano il nostro messaggio di serenità alla città con l'auspicio che, con l'impegno di tutti, passi presto questo periodo difficile".

Il sindaco si è quindi recato a Laghetto, dove è stato acceso uno dei cinque abeti alti 5 metri portati anche nei quartieri di Bertesinella, Stanga, Santa Bertilla, Campedello.

Le luminarie e gli alberi di Natale si accenderanno tutte le sere fino al 10 gennaio 2021 nelle vie e nelle piazze del centro, in corso Santi Felice e Fortunato, via IV Novembre, Borgo Santa Lucia, viale Trieste, corso Padova, Borgo Scrofa, Riviera Berica, e poi nel quartiere di San Bortolo, in via Vaccari ai Ferrovieri e in viale Sant’Agostino

