Abbonamento al trasporto gratuito per 13 studenti meritevoli

Un abbonamento gratuito al trasporto scolastico per promuovere il diritto allo studio. L’iniziativa è nuova, voluta dal presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin quale aiuto concreto a studenti particolarmente meritevoli. Attraverso la provveditrice Nicoletta Morbioli sono stati contattati gli istituti professionali vicentini ed è stato chiesto loro di indicare i nomi di studenti che durante l’anno scolastico passato si sono distinti per merito scolastico e che, naturalmente, usufruiscono dell’abbonamento. Sono stati individuati 13 giovani a cui oggi in sala Consiglio è stato consegnato l’abbonamento annuale.

Presenti alla cerimonia il presidente Nardin e la provveditrice Morbioli, i due vicepresidenti della Provincia, Marco Guzzonato per il trasporto pubblico e Maria Cristina Franco per l’istruzione, il presidente di Società Vicentina Trasporti Simone Vicentini, l’assessore alla mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller. E naturalmente i 13 ragazzi che hanno ricevuto l’abbonamento. “Tredici abbonamenti -ha esordito Nardin – per altrettanti studenti che hanno dimostrato impegno e costanza negli studi durante lo scorso anno scolastico. Una iniziativa che ho fortemente voluto, perché è un aiuto concreto a famiglie di ragazzi che si sacrificano in lunghi percorsi per raggiungere la propria scuola. La felicità e la soddisfazione che ho respirato oggi, sia da parte dei ragazzi che dei loro famigliari, mi fanno affermare che questa iniziativa sarà ripetuta anche il prossimo anno.”

I 13 abbonamenti omaggio sono distribuiti in tutto il territorio vicentino, vanno dalla classe 1 (280 euro) alla 8 (559 euro) e sono destinati a studenti che frequentano 9 diversi istituti (Da Schio di Vicenza, Masotto di Noventa, Ipsia Garbin di Schio, alberghiero Artusi di Recoaro Terme, Rigoni Stern di Asiago, Parolini di Bassano del Grappa, Ipsia Lampertico di Vicenza, Marzotto Luzzatti di Valdagno e Ceccato di Montecchio Maggiore). In totale, tessere comprese, l’intervento costa alla Provincia 5.686 euro. Si aggiunge al contributo di 400.000 euro deciso dal Consiglio Provinciale per abbattere il costo degli abbonamenti annuali extraurbani destinati agli studenti. Uno sconto che interessa tutte le classi di viaggio e che diventa più corposo mano a mano che sale il costo.

Questi i nomi degli studenti (con istituto superiore di appartenenza):

Samantha Cortelazzo (IIS Da Schio – Vicenza)