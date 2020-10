Abbandono selvaggio di rifiuti: "incivile" individuato dalla Polizia locale e multato

A seguito di un controllo da parte degli agenti del comando di Arzignano del punto di raccolta rifiuti di via Cesare Battisti, nella gioranta di mercoledì, è stato notato un sacco di colore nero contenente materiale vario, depositato in luogo idoneo ma al di fuori dai giorni ed orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti.

Gli agenti hanno rintracciato il responsabile dopo aver visionato il contenuto del sacco e gli hanno elevato una sanzione di 200 euro per errato conferimento. Si tratta di un cittadino del Ghana di 54 anni residente in città.

"Nonostante i ripetuti controlli e le multe fin qui elevate - aggiunge l'assessore e vicesindaco Enrico Marcigaglia - ci sono ancora incivili che abbandonano in modo scorretto rifiuti. Un plauso alla Polizia locale che ancora una volta è riuscita a risalire ai responsabili"