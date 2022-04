Traffico in tilt per un ncidente al chilometro 312 dell'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia.

A renderlo noto la società Autostrade Brescia-Padova, che segnala (alle 17:30) 6 chilometri di coda.