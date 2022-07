A via i lavori in viale Risorgimento

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di ripristino del muro di sostegno, e del relativo marciapiede, in viale Risorgimento a Vicenza.

L’intervento, che vede un investimento di 110 mila euro, consentirà di rifare completamente il tratto di muro, riqualificando la struttura.

Durante i lavori, che si protrarranno per 55 giorni, sarà attuato il restringimento della carreggiata e chiuso temporaneamente il marciapiede. Saranno possibili rallentamenti.

«Si tratta di un intervento non più differibile – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – che restituirà decoro ad una delle strade principali della città. Sempre in viale Risorgimento sarà eseguito, infatti, un intervento di manutenzione straordinaria dei giunti stradali e della pavimentazione. Esprimo soddisfazione perché dopo anni di attesa riusciamo a dare una risposta concreta ed efficace ad un problema decennale mai affrontato in precedenza».