"A fiordiraso", il nuovo spettacolo di Mario Lanaro in crowdfunding

Mario Lanaro – compositore, docente e direttore molto conosciuto a livello nazionale – porta in scena il progetto “A Fiordiraso”, uno spettacolo prodotto dalla Società del Quartetto di Vicenza a favore dei giovani, dal quale è nata una commedia con testo e musiche originali, che parla dei ragazzi e li coinvolge in prima persona: una rappresentazione che ripercorre le tecniche della tradizione operistica classica spaziando tra diversi generi come il rap, il pop, lo swing fino al boogie-woogie.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, la riapertura dei teatri ha fatto riemergere la voglia di portare in scena questo progetto così ambizioso, insieme alla volontà di garantire un palcoscenico a giovani professionisti danneggiati dal lockdown. Da qui è partita la campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per mettere in scena la commedia e dare agli attori coinvolti l’opportunità di far parte di una rinascita della cultura e dell’arte.

Tutti coloro che decideranno di sostenere il progetto riceveranno alcune ricompense come gli ingressi omaggio per assistere allo spettacolo, l’abbonamento alla stagione concertistica di Società del Quartetto di Vicenza fino alla possibilità di assistere ad uno spettacolo in esclusiva, messo a disposizione dei sostenitori.

Il ricavato della raccolta fondi potrà fornire un compenso simbolico agli artisti dello spettacolo, ai musicisti e tutti i professionisti messi a dura prova dal periodo buio che ancora si sta vivendo. La commedia è dedicata anche alle scuole e agli studenti: in previsione della nuova stagione ci saranno spettacoli dedicati ai ragazzi, con matinée a loro dedicati. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/a-fiordiraso/