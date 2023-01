Ipab Vicenza, reparti e stanze di degenza aperte alle visite dei familiari

“Non ripartiamo esattamente da com’era prima della pandemia, ma siamo felici di annunciare che da ieri (lunedì 16 gennaio) nelle Residenze Ipab di Vicenza i familiari potranno visitare i loro cari senza prenotazione, con accesso come da indicazioni che sono già state affisse presso ogni reparto e che si possono trovare nel nostro sito internet”.

È un annuncio che è quasi una liberazione quello fornito dal direttore generale Annalisa Bergozza, a distanza di quasi tre anni dall’immediata chiusura delle residenze, avvenuta nel marzo del 2020, a causa del Covid. In ottemperanza alla disciplina in vigore, è stato redatto un nuovo regolamento d’accesso alle tre residenze Salvi, Trento e Monte Crocetta, così come un nuovo “Patto di corresponsabilità” che va a sostituire quello precedente.

“In sostanza – chiarisce Bergozza – pur con leggere differenze tra struttura e struttura e tra i diversi reparti, sparisce la prenotazione, così come il controllo del Green pass. Inoltre, altra novità di rilievo, i familiari potranno accedere alle stanze di degenza, pur rimanendo obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 durante la durata della visita. Tengo a sottolineare che in tutti questi mesi abbiamo sempre garantito la possibilità di accesso ai parenti nel rispetto delle regole via via in vigore. Pochi sanno che siamo sempre riusciti ad organizzare dalle 500 alle 600 visite settimanali, suddivise nelle tre Residenze di nostra competenza”.

In ciascuna residenza, che ha propri e differenti orari di visita – precisa una nota dell’Ente –, i visitatori sono tenuti a presentare firmato il “Patto di corresponsabilità”, che si trova all’ingresso di ogni reparto, nel quale si attesta di non presentare sintomi influenzali o collegati al covid, di non aver avuto contatti con persone positive al covid negli ultimi 10 giorni e di attenersi alle regole igieniche prescritte nel corso della visita. Chi dovesse avere necessità di accedere in orari diversi – conclude la nota -, potrà farlo previo accordo con il coordinatore di reparto. Per info sugli orari di visita nelle varie Residenze basta accedere al sito www.ipab.vicenza.it