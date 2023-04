Dance music awards premia 90 Wonderland: miglior evento dedicato al genere anni '90

Il party spettacolo 90 Wonderland, nato a Vicenza, è stato premiato dal Dance music awards come il secondo miglior evento italiano e il primo miglior evento dedicato al genere anni '90. "Questo riconoscimento - spiegano gli organizzatori - è il risultato dell'impegno decennale del nostro team, che ha lavorato con passione per portare l'esperienza degli anni '90 al pubblico di oggi"

"90 Wonderland - spiegano - è stato creato per celebrare l'epoca che ha segnato la nostra generazione e per far rivivere la musica, le mode e le emozioni di quel decennio. Siamo orgogliosi di aver portato questo spettacolo in tutta Italia, dove migliaia di persone si sono unite a noi per ballare e cantare i grandi successi del decennio magico. Questo premio rappresenta un grande riconoscimento per il nostro team e per il nostro lavoro, dimostrando che la nostra passione per la musica dance e per gli anni '90 è stata apprezzata e riconosciuta anche a livello nazionale".

"Questo premio - continuano - sottolinea l'importanza del ritorno degli anni '90 nella cultura e nella movida contemporanea. Siamo felici di vedere che sempre più persone sono interessate a rivivere le emozioni di quel periodo, e che il nostro spettacolo possa contribuire a farlo in modo originale e coinvolgente. Ringraziamo il Dance Music Awards per questo importante riconoscimento e tutti coloro che hanno supportato il nostro progetto fin dal principio. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con ancora più passione e dedizione, per far ballare ancora una volta tutti gli appassionati degli anni '90 in Italia".

Tour estivo

E sul futuro dichiarano: "La stagione estiva è sempre stata particolarmente importante per 90 Wonderland, poiché l'atmosfera estiva si presta perfettamente per ballare e cantare i grandi successi degli anni '90 all'aria aperta. Siamo entusiasti di annunciare che, anche quest'anno, saremo protagonisti di un tour estivo che ci porterà nelle location più belle, affascinanti e suggestive della penisola. In questo tour estivo, i nostri spettacoli saranno ambientati in location uniche ed emozionanti, come ville, castelli, spiagge e club esclusivi. Abbiamo curato ogni dettaglio per creare un'atmosfera perfetta per ballare e cantare i grandi successi degli anni '90 sotto le stelle. Il nostro summer tour sarà un'esperienza unica per tutti. Non vediamo l'ora di farvi divertire ancora una volta insieme a noi!"