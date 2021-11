Martedì 9 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 novembre è il 313º giorno del calendario gregoriano. Mancano 52 giorni alla fine dell’anno.

I santi del giorno

La Chiesa celebra oggi la Dedicazione della Basilica Lateranense e ricorda i santi Oreste e Ornella.

Accadde oggi

1046 – A seguito del terremoto della media valle dell’Adige, si genera l’enorme frana dei Lavini di Marco (Rovereto), citata nel Canto XII dell’Inferno (Divina Commedia) di Dante Alighieri

1494 – La famiglia Medici viene cacciata per la seconda volta da Firenze. Piero de’ Medici, detto il fatuo, viene scacciato da Firenze per viltà nei confronti dei francesi, e il governo della città passa nelle mani del frate Girolamo Savonarola .

. 1541 – La regina Caterina Howard viene confinata nella Torre di Londra

1697 – Papa Innocenzo XII fonda la città di Cervia (RA)

1799 – Colpo di Stato del 18 brumaio: Napoleone Bonaparte va al potere in Francia.

1917 .- Italia: il generale Armando Diaz subentra a Luigi Cadorna come capo supremo dell’esercito

1921 – In Italia, viene fondato il Partito Nazionale Fascista

1938- Nella notte i nazisti infrangono le vetrate dei quartieri ebraici di numerose città tedesche. È la “notte dei cristalli” , un evento che segna l’inizio della fase più violenta della persecuzione antisemita condotta dal nazismo. In ventiquattro ore, il bilancio sarà di migliaia di sinagoghe, negozi, uffici e abitazioni di ebrei devastate, di quasi duecento vittime, mentre verranno avviati nei campi di concentramento circa 26.000 ebrei.

Nella notte i nazisti infrangono le vetrate dei quartieri ebraici di numerose città tedesche. , un evento che segna l’inizio della fase più violenta della persecuzione antisemita condotta dal nazismo. In ventiquattro ore, il bilancio sarà di migliaia di sinagoghe, negozi, uffici e abitazioni di ebrei devastate, di quasi duecento vittime, mentre verranno avviati nei campi di concentramento circa 26.000 ebrei. 1989 – Cade il Muro di Berlino : Cade il “muro della vergogna” al grido «Libertà, libertà!» di decine di migliaia di tedeschi dell’Est, accolti in un grande abbraccio dai fratelli dell’Ovest, tra fiumi di birra gratis offerta dai locali. La notizia della caduta del Muro di Berlino rimbalza sui telegiornali di tutto il mondo, nei quali scorrono le prime immagini di festa che concludono una rivoluzione silenziosa iniziata mesi prima e che aveva portato alla caduta del leader comunista Erich Honecker, fedelissimo di Mosca. L’episodio del 9 novembre, in realtà, nasce per caso.

2003 – Alle ore 2,57 si verifica una eclisse totale di Luna della durata di 22 minuti.

della durata di 22 minuti. 2015 – Asta milionaria da Christie’s a New York per il dipinto “ Nudo sdraiato a braccia aperte ” olio su tela di Modigliani, battuto a 170milioni di dollar i a favore di un acquirente cinese . E’ la cifra più alta mai pagata per un’opera d’arte.

milionaria da per il dipinto “ ” olio su tela di battuto a i a favore di un . E’ la cifra più alta mai pagata per un’opera d’arte. 2016 – Il repubblicano Donald Trump viene eletto 45° presidente degli Stati Uniti con il 46,1% dei voti contro il 53,9% di Hillary Clinton, essendosi aggiudicato la maggioranza negli stati che , essendo più popolati, esprimono il maggior numero di “grandi elettori” (304 su 538).?

Nati il 9 novembre

Sei nato oggi? Sei dotato di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico. Ti impegni moltissimo nel lavoro: puoi raggiungere alti livelli all’interno di una azienda o creare con successo un’attività indipendente. In amore sei onesto e fedele, ti leghi molto presto e sai diventare per il partner e per i figli un importante punto di riferimento.

1963 – Biagio Antonacci: È tra i big della scena pop italiana, ma non disdegna il rock latino che contraddistingue molte sue hit di successo. Nato a Milano, trascorre a Rozzano l’adolescenza.

1974 - Alessandro del Piero

1970– Muore Charles De Gaulle, generale francese, presidente della Quinta repubblica per dieci anni. Il presidente della repubblica francese Pompidou annuncia alla televisione: “Il generale De Gaulle è morto. La Francia è rimasta vedova’’. “È morto l’ultimo gigante”, commenta il cancelliere tedesco Willy Brandt.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 9 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore stai attento ad eventuali situazioni complicate. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli problemi da risolvere.

Toro – In amore se devi avanzare proposte agisci oggi. Sul lavoro invece stai attento alle finanze, Mercurio contrario consiglia prudenza.

Gemelli – Situazione interessante per i sentimenti, prima di cancellare qualcuno accertati dei tuoi sentimenti. Sul lavoro invece le nuove proposte non tarderanno ad arrivare.

Cancro – Se sei appena uscito da una relazione non fare passi azzardati. Sul lavoro invece chi lavora in proprio è favorito, stelle propizie dalla prossima settimana.

Leone – In amore evita inutili complicazioni. Lavorativamente parlando invece la stanchezza si fa sentire, hai bisogno di un pò di relax.

Vergine – Il buon aspetto di Venere aiuta i sentimenti, anche chi è uscito da poco da una storia potrebbe ricredersi. Sul lavoro invece la Luna favorevole ti dà una marcia in più, non abbandonarti alla stanchezza.

Bilancia – In amore oggi c’è ancora qualche piccola tensione. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare, novità in arrivo.

Scorpione – In amore se ti stai allontanando da una persona sono possibili chiarimenti. Sul lavoro invece novità in arrivo, tieniti pronto.

Sagittario – Giornate interessanti per i sentimenti, soprattutto quella di domani. Sul lavoro invece anche se la stanchezza si fa sentire sarai ricompensato da un buon successo.

Capricorno – Belle emozioni per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna e di Venere. Sul lavoro invece se hai in corso trattative legali sarà semplice risolverle.

Acquario – Buon recupero per i sentimenti, è un periodo positivo per il cuore. Sul lavoro invece sei pieno di idee, favorite gli impieghi comunicativi e pubblicitari.

Pesci – Se vuoi recuperare un rapporto oggi è la giornata migliore per farlo. Sul lavoro invece oggi tieniti lontano da inutili polemiche.