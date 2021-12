Giovedì 9 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano. Mancano 22 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Siro di Pavia (Vescovo)

Etimologia: Siro, nasce dal termine greco “Syrios”, abitante della Siria, mutuato poi nel soprannome etnico latino “Syrus” o “Syrianus”, “della Siria” che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria. Il nome, frequente anche tra i liberti per tutta l’epoca imperiale, ebbe scarsa fortuna tra i cristiani, anche se è ancora oggi presente, in alcune aree del Centro Nord.

Accadde Oggi

1931 – La Spagna diventa una repubblica

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica

1961 – In Israele, Adolf Eichmann viene riconosciuto colpevole di crimini di guerra

1979 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli U.S.A

1990 – Lech Wa??sa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

1992 - Viene annunciata la separazione tra il Principe Carlo del Galles e la Principessa Diana del Galles

2015 – Il settimanale americano Time annuncia di aver attribuito il titolo di “persona dell’anno” ad Angela Merkel, prima donna ad essere assurta al ruolo di Cancelliere della Germania.

1983 – Al cinema esce Scarface: «Mi prendo il mondo e tutto quello che c’è dentro». In questa frase c’è tutta la determinazione di Tony Montana, il protagonista di Scarface, pellicola cult del genere gangster che debuttò nelle sale cinematografiche il 9 dicembre del 1983.

1979 – Debellato il vaiolo: «…il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità e deturpazione nella sua scia e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America». Con questa risoluzione l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta. Fu il primo caso (e unico fino al 2011, dopo il debellamento della peste bovina) di malattia infettiva completamente eliminata.

Nati

Sei nato oggi? Hai un temperamento ardente, appassionato ed ingegnoso. La tua vita è ricca di avvenimenti imprevisti, a volte piacevoli a volte no, che soddisfano il tuo gusto d’avventura. Sei particolarmente portato alle professioni artistiche, dove riveli talento e creatività. Nella vita affettiva avrai dapprima molte avventure e, più tardi, un solo grandissimo amore, intenso, passionale, travagliato e “per sempre”.

1959 – Bianca Berlinguer: Esponente di punta del giornalismo italiano, da oltre vent’anni è una protagonista dell’informazione televisiva sulla rete pubblica. Nata a Roma, il padre è Enrico Berlinguer.

1920 – Carlo Azeglio Ciampi: Toscano di Livorno, è stato per un quarto di secolo un esponente di primo piano della vita economica e politica dell’Italia. Dopo l’impegno nella guerra di resistenza, tra le file del Partito d’Azione, dal 1946 ha iniziato la carriera nella Banca d’Italia, culminata con la nomina a governatore nel 1979. Chiamato a guidare un governo tecnico tra il 1993 e il 1994, è stato ministro del Tesoro (dall’aprile 1996 al maggio 1999) e si è occupato principalmente della riduzione del debito pubblico italiano, in previsione dell’ingresso del Paese nell’Euro.

1953 – John Malkovich: Un fenomeno della recitazione, apprezzato dai migliori registi americani ed europei. Nato a Christopher nell’Illinois, la sua impostazione è tipica dell’attore di teatro con una lunga esperienza alle spalle.

Scomparsi oggi:

1641 – Antoon van Dyck: Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641, fu il primo pittore di corte in Inghilterra. Principale discepolo di Rubens, viaggiò molto per l’Italia, studiando i Maestri italiani del Quattrocento e Cinquecento e assimilando diverse maniere e diverse tipologie di pittura.

1992 – Franco Franchi: Siciliano doc, di Palermo, Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, è a ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l’attore Ciccio Ingrassia (la coppia è nota come Franco e Ciccio).

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 Dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. La passione finalmente si risveglia ma attenzione alle situazioni ambigue: non rovinate situazioni nuove per paura del passato, non ne vale la pena.

Toro. Se ti senti stanco e nervoso sappi che è normale. Tuttavia non temere, il tuo sforzo ti verrà ricompensato: dalla tua hai il sostegno da parte di Luna, Venere, Giove e Saturno su cui puoi contare.

Gemelli. Giornata senza grossi ostacoli al tuo percorso, ormai il peggio te lo sei lasciato alle spalle. Cerca di non essere pessimista in amore.

Cancro. Giornata migliore rispetto a quelle precedenti. Questa sarà una settimana di recupero: puoi iniziare un nuovo percorso e sistemare molte cose lasciate in sospeso.

Leone. Giornata positiva, specialmente in amore: non sottovalutare i nuovi incontri. Buone prospettive anche in ambito lavorativo: alla porta grandi soddisfazioni.

Vergine. Cerca di sfruttare questa giornata per fare progetti o mettere in chiaro certe situazioni. In amore potresti finalmente conquistare una persona che ti interessa.



Bilancia. Anche oggi giornata un po’ agitata in ambito lavorativo. Ti senti poco apprezzato ma cerca di portare pazienza e punta tutto sull’amore.

Scorpione. Giornata fiacca ma cerca di non essere pessimista, piuttosto prova a cambiare il tuo punto di vista. Nei prossimi giorni si va in recupero.

Sagittario. Le responsabilità sono tante e a volte vi viene la voglia di fuggire lontano. Visto che non potete farlo, cercate di resistere: le soddisfazioni arrivano per tutti!

Capricorno. Giornata molto positiva: approfittane per tentare di risolvere qualche problema o recuperare un progetto. Tutto questo ovviamente anche a livello emotivo.

Acquario. Come già ieri, anche oggi giornata un po’ agitata e nervosa, ma è una fase transitoria che passerà molto velocemente. Porta pazienza, tutto si risolve.

Pesci. L’entusiasmo e la voglia di fare oggi sono predominanti: in amore sono favoriti i progetti a lunga scadenza, mentre in ambito lavorativo farete passi da gigante.