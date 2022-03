Contro la violenza di genere, 8 marzo: "Questo non è amore"

In occassione dell'8 marzo, nella centralissima piazza dei Signori, presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza ed a Bassano del Grappa, in piazza Libertà, un camper della polizia di Stato ha accolto la cittadinanza per sensibilizzarla in merito alla problematica della violenza di genere.

In tutti e tre i punti informativi, agenti della polizia di Stato, operatori sanitari e rappresentati di centri antiviolenza (“Donna più Donna”) e di recupero dei maltrattanti (associazione ARES) hanno illustrato le attività e le metodologie di accoglienza e di assistenza utilizzate dalla rete composta da Istituzioni, Enti locali ed associazioni di volontariato nella quotidiana opera di prevenzione ed assistenza, per affermare altresì un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi.

“Queste iniziative della Polizia di Stato sono fondamentali per trasmettere alla cittadinanza un messaggio di vicinanza delle Istituzioni alle vittime della violenza di genere, al fine di rassicurarle sul fatto che non sono lasciate sole, e che per questo motivo non devono aver timore di denunciare quanto da esse subìto – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori presente all’iniziativa in Piazza dei Signori –. Sul fronte della prevenzione, è fondamentale far conoscere uno strumento efficace a disposizione delle vittime: l’Ammonimento del Questore, che permette di intervenire rapidamente in fase preventiva nell’intento di evitare che comportamenti persecutori possano sfociare in eventi assai più tragici.”