Martedì 8 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 39° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 326 giorni.

Santi del giorno: San Girolamo Emiliani (Sacerdote) protettore degli orfani e della gioventù abbandonata.

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal greco Ierònymos, composto da hieros, sacro, e onoma, nome, con il significato complessivo di “nome sacro”. La forma latina, dalla quale discendono le varie forme italiane, era Hieronymus.

Accadde Oggi

1587- Maria Stuart viene giustiziata nel castello di Fotheringhay . La cattolica regina di Scozia muore sul patibolo accusata di tradimento da sua cugina Elisabetta I di Inghilterra.

1831- A Bologna, una sommossa popolare costringe il legato pontificio a cedere il governo della città a un comitato formato dagli insorti e capeggiato dall'avvocato Giovanni Vicini.

1849- A Firenze una folla di dimostranti assale Palazzo Vecchio . Il Granduca di Toscana Leopoldo è costretto a darsi alla fuga. Viene proclamato un governo provvisorio retto da Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Domenico Mazzoni.

1865- Nel monastero agostiniano di san Tommaso a Brno, l'abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle piante di piselli . Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini.

1904- Port Arthur, Manciuria . E' notte quando la flotta giapponese sferra a sorpresa un attacco a una flotta russa ormeggiata in porto. La battaglia, che prosegue il mattino seguente con scontri a terra, segna l'inizio della guerra russo-giapponese per la conquista della Corea.

1943- Dopo circa quattro mesi di durissima lotta, le truppe americane costringono i giapponesi a evacuare l'isola di Guadalcanal, nell'arcipelago delle Salomone . La sconfitta segna il capovolgimento della situazione strategica nel Pacifico a favore degli Stati Uniti.

2006 – Laura Pausini è prima donna italiana a vincere i Grammy Awards . Prima di lei gli italiani che avevano vinto questo premio erano stati Mimmo Modugno nel 1958, Nino Rota nel 1972 e Ennio Morricone nel 1987.

2007- Muore Adele Faccio. Nata nel 1920, è staffetta partigiana durante la resistenza. Redattrice di riviste underground, nel 1973 fonda a Milano il Cisa, il Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto, quando questo è illegale in Italia.

1865 – Mendel espone la teoria dell’ereditarietà: Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver: Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista.

Nati

Sei nato oggi? Prediligi uno stile di vita semplice e sobrio. Hai una mente acuta che ti porta al successo in campo scientifico e soprattutto medico. In amore sei molto esigente: in realtà il tuo spirito autonomo non ha bisogno autentico di legami stabili e dunque sei disposto a rinunciare alla tua libertà solo e se incontrerai davvero l’anima gemella.

1931 – James Dean: La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

1888 – Giuseppe Ungaretti: Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 8 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: In amore dovete considerare che i vostri sentimenti sono in stato di agitazione già da qualche mese. Buono il lavoro: il successo non manca e, finalmente, c’è chi si accorge delle vostre reali capacità. In arrivo nuove opportunità.

Toro: Buono l’amore: la Luna è con voi oggi e vi regala energia. Sul lavoro è in arrivo un periodo importante, evitate scelte azzardate anche perché non si escludono discussioni oggi.

Gemelli: Giovedì e venerdì giornate interessanti per parlare d’amore. Il lavoro è così così: fate ragionamenti giusti, ma è consigliabile non forzare la mano. Entro maggio dovete rinnovare un contratto lavorativo.

Cancro: Se l’amore attraversa una fase con qualche problema è meglio rinviare ogni discussione a sabato, quando la Luna sarà con voi. Gli studenti potrebbero cambiare percorso di studio mentre i dipendenti non sanno se continueranno o meno una collaborazione.

Leone: Momenti di tensione in amore, attenti alle dispute soprattutto con Acquario e Toro. Sul lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo potreste essere in ansia per ciò che non riuscite a concludere immediatamente.

Vergine: Oggi avete la Luna favorevole in amore: sfruttatela. Sul lavoro è necessario portare avanti nuovi progetti in quanto potrebbero esserci strade che non avete considerato. Potrebbe arrivare un nuovo incarico.

Bilancia: L’amore è stabile, è da un po’ che non ci sono grandi novità. Sul lavoro è meglio evitare piccole complicazioni, soprattutto perché i weekend di febbraio sono pieni di ripensamenti.

Scorpione: In amore è una giornata così così: opposizione della Luna e voi siete un po’ prevenuti su alcuni argomenti. Sul lavoro siete un po’ confusi, ma nulla di grave.

Sagittario: In amore dove essere cauti e non strafare, soprattutto il 10 del mese. Se avete un negozio potreste avere qualche spesa in più, se potete rimandate qualcosa a maggio.

Capricorno: Venere è favorevole e riporta in vista un amore: inoltre potrebbe regalare forza nei sentimenti. Sul lavoro sembra che la situazione sia positiva: un ruolo precario potrebbe diventare definitivo e non manca la voglia di rimettersi in gioco.

Acquario: In amore c’è ancora un po’ di agitazione: doppia prudenza con Toro e Scorpione. Sul lavoro è normare qualche ritardo, non scoraggiatevi.

Pesci: Bene l’amore con Luna favorevole: potete recuperare. Sul lavoro anche la situazione è buona, il recupero c’è. Se non vedete miglioramenti dovete solo essere più ottimisti.