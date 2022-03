Lunedì 7 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 7 marzo. E’ il 65° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 299 giorni.

Santi del giorno: Sante Perpetua e Felicita protettrice delle partorienti.

Accadde Oggi

1530- Papa Clemente VII emana una bolla con la quale nega ad Enrico VIII d’Inghilterra il divorzio dalla moglie Caterina d’Aragona e gli inibisce la possibilità di contrarre un secondo matrimonio, pena la scomunica. Enrico VIII reagisce proclamandosi capo della Chiesa d’Inghilterra e formalizzando lo scisma dalla Chiesa cattolica.

1798 – L’esercito francese entra a Roma: nasce la Repubblica Romana

1799 – Napoleone conquista Jaffa in Palestina; dopo una notte tormentata dai dubbi si sente costretto, per garantire la ritirata dei propri uomini, a procedere all’uccisione di oltre 2.000 prigionieri musulmani.

1912 – Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud

1968 – Guerra del Vietnam: inizia la prima battaglia di Saigon.

1989 – Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese dichiara la legge marziale a Lhasa, in Tibet.

1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.

2013 – In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

1876 – Bell ottiene il brevetto del telefono: Una “macchina parlante” che attraverso un cavo metteva in contatto due persone distanti tra loro. L’invenzione destinata a cambiare per sempre la comunicazione umana.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita molto avventurosa, quel che conta per te ? viaggiare, muoversi, conoscere, avere mille avventure e infinite esperienze. Non dai dunque molta importanza al successo e alla carriera, ma, se solo lo vorrai, le tue capacit? organizzative ti permetteranno di raggiungere buoni risultati nel campo dell’artigianato o dell’industria. Anche in amore sei molto inquieto e ti fermerai solo dopo i quarant’anni.

1785 – Alessandro Manzoni: Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l’identità culturale, e non solo, dell’Italia, con I promessi sposi gettò le basi dell’italiano moderno. Nato a Milano.

1908 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1856 – Matilde Serao: Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, fondò e diresse (prima donna a farlo) un quotidiano, tuttora protagonista della sfera editoriale italiana.

Scomparsi oggi:

1999 – Stanley Kubrick: Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento, Stanley Kubrick ha sperimentato tutti i generi cinematografici e si è occupato dei film in ogni suo aspetto.

Oroscopo della settimana

Oroscopo di Paolo Fox da lunedì 7 marzo a domenica 13 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

ARIETE: In genere siete delle persone molto ansione ma nei prossimi giorni ritroverete positività e vi sentirete carichi e pieni di idee. Sul lavoro potreste anche avanzare delle richieste ai vostri superiori. Per quanto riguarda l’amore le cose andranno bene per l’intera settimana e non sono esclusi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di serio.

TORO: Inizia per voi il momento del risveglio dopo un lungo inverno. In amore i single saranno in cerca dell’anima gemella mentre le coppie saranno più innamorate che mai. Sul lavoro sarete molto indaffarati ma il sorriso non vi mancherà.

GEMELLI: Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno tanta energia nel lavoro o nello studio. In questa settimana dovrete prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la famiglia o la casa. La salute risulterà in netta ripresa.

CANCRO: Vivrete una buona settimana e i cuori solitari allacceranno nuove amicizie che, in futuro, potrebbero diventare speciali. Ora che vi siete lasciati il mese di febbraio alle spalle, potete ora scrollarvi di dosso ogni ansia.

LEONE: La settimana inizia per voi in maniera un po’ incasinata. Da martedì però le cose cambieranno grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno. Nel lavoro avrete modo di chiudere un certo affare e potrete gioire davanti ad un’attesa entrata di denaro. Avete bisogno di fare una pausa.

VERGINE Inndaffarati soprattutto a causa dei lavori da fare in casa. In amore ci sarà qualche problema da risolvere e vi ritroverete a discutere un po’ con il partner.Q uesta sarà una settimana piena di occasioni promettenti e sarà possibile fare un vero affare.

BILANCIA: Sarete molto entusiasti e sul lavoro le cose andranno benissimo grazie alla vostra diplomazia, all’eleganza e all’intelligenza. In amore non ci saranno conflitti con il partner e sarà possibile parlare di viaggi, auto e sentimenti.

SCORPIONE: Sarà una settimana all’insegna del lavoro e le giornate migliori saranno quelle a cavallo tra giovedì e venerdì dato che la Luna soggiornerà nel vostro segno. In amore ogni cosa risulterà intensa e passionale.

SAGITTARIO: Periodo importante per il lavoro. In queste giornate dovrete fare attenzione a dei possibili errori che potrebbero recarvi dei danni. Con il partner finirete per organizzare qualcosa di interessante da fare per Pasqua o per la prossima estate. Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine per i giovani single.

CAPRICORNO:Avete gran voglia di darvi da fare soprattutto in amore ma attenzione a non rivangare su una relazione finita male. Le migliori giornate saranno nel fine settimana mentre giovedì e venerdì dovrete guardarvi alle spalle da possibili insidie.

ACQUARIO: Settimana molto agitata, dovrete fare attenzione a non perdere la pazienza. In amore chi convive o è sposato incapperà in certe discussioni a causa dell’eccessiva presenza dell’altro. Sfruttate questa settimana per rimettere i conti a posto e per riorganizzare l’abitazione.

PESCI: Sta per iniziare una buona settimana. In amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari. Sul lavoro sarà una settimana valida per allacciare nuove collaborazioni, concludere degli affari o sistemare i conti.