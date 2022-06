Martedì 7 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 giugno è il 158° giorno del calendario gregoriano. Mancano 207 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Roberto di Newminster (Abate)

Etimologia: Roberta, dal germanico “Hrodeberth”, che significa “di fama illustre”, fu molto diffuso tra Longobardi e Franchi. Nell’VIII secolo lo troviamo nel latino medievale.

Accadde Oggi

1640 – Contadini catalani (cd. segadors, “mietitori” in catalano) armati di falci entrano a Barcellona, uccidendo i funzionari del re di Spagna Filippo IV e dando il via alle sollevazioni per l’indipendenza della Catalogna

1654 – Luigi XIV viene incoronato re di Francia

1654. Luigi XIV di Borbone viene incoronato Re di Francia. Primogenito di Luigi XIII di Francia e di Anna d’Austria, il suo regno durerà 72 anni, e diventerà il più lungo a memoria d’uomo. Noto come “Il Re Sole” , Luigi XIV rappresenta una figura centrale nella storia dell’Europa.

2004 – Approvata una riforma della scuola italiana che cancella l'esame di quinta elementare.

1929 – Nasce lo Stato della Città del Vaticano: La nazione più piccola del mondo, custode da oltre due millenni della cristianità, nacque nell’Italia mussoliniana, creando un’eccezione unica al mondo sulla natura giuridica degli Stati. Vengono infatti ratificati i Patti Lateranensi.

1340 – Fondata la città di Rotterdam: Il porto d’Europa per eccellenza, patria del grande umanista e filosofo Erasmo, acquisì la dignità di città nell’Olanda preasburgica del XIV secolo.

Nati

Sei nato oggi? Nel lavoro, sei intelligente, abile e sai eseguire i compiti che ti sono affidati nel modo migliore. A volte però rischi di affannarti e perderti dietro cose di nessuna importanza. Anche in amore, spesso, ti fai prendere dall’ansia e dall’impazienza: un po’ di calma e di riflessione ti sarebbero di grande aiuto.

1958 – Prince: Da molti osannato come il “Re del pop”, in carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi e, nel 2004, è stato inserito dalla rivista americana “Rolling Stone” al 27º posto nella lista dei 100 artisti più importanti della storia.

1848. Nasce a Parigi Paul Gauguin, l’artista dai colori accesi, amante delle isole dei mari del sud e delle atmosfere esotiche, fu un maestro del colore attraverso cui espresse la profonda inquietudine interiore.

Scomparsi

1954 – Alan Turing: Scienziato tra i più brillanti del Novecento, è universalmente riconosciuto come il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Nato a Londra e morto a Wilmslow nel giugno del 1954.

2008 – Dino Risi: Regista tra i più rinomati in Italia e all’estero, è ricordato come uno dei padri della commedia all’italiana.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Evitate le discussioni questa settimana, ne potranno nascere diverse che sarà meglio stroncare subito evitando esasperazioni. Le storie d’amore sembrano faticare nel decollare.

Toro: Ci sono occasioni buone sotto il profilo lavorativo, sta a voi saper decidere nel modo giusto. Anche nel campo dei sentimenti torna l’armonia dopo essere stati sotto pressione.

Gemelli: I rapporti di lavoro stanno dando ottimi frutti e voi vi state impegnando molto a fondo. Ma state trascurando l’amore e sta per arrivare il cartellino giallo del vostro partner.

Cancro: I progetti vanno ideati e realizzati e voi in questo momento avete la forza di ottenere sia l’ideazione che l’attuazione. Dovete soprattutto credere di più in voi stessi.

Leone: Il peggio è alle spalle, adesso è il momento della rigenerazione. Vanno organizzate le idee e ben pianificate le attività. Forma fisica al top.

Vergine: Non è un periodo troppo favorevole ma meglio non mandare all’aria un affare o un progetto di lavoro. Meglio insistere e magari accontentarsi di poco invece che di niente.

Bilancia: In amore potreste essere messi alle strette, sollecitati a prendere una decisione importante. Non siete ancora pronti ad impegnarvi seriamente, quindi meglio non farsi troppo condizionare.

Scorpione: La settimana promette bene anche se la situazione economica si presenta incerta ed è quindi consigliabile non esagerare troppo con certe spese o proposte di investimenti.

Sagittario: L’amore vi annoia, non ci sono grandi stimoli e passione. Questa situazione potrà dar luogo a tensioni e polemiche nella coppia. Qualche problema potrà presentarsi anche sul lavoro.

Capricorno: La vita sentimentale avrebbe bisogno di essere ravvivata, stimolata, incoraggiata, ma in questo momento le vostre priorità sono altre, il lavoro, la carriera, gli affari e il denaro.

Acquario: Tensioni e polemiche non vi lasciano tranquilli, troppe persone sembrano congiurare contro di voi. Potrete rifugiarvi nell’amore aumentando la vostra carica emotiva.

Pesci: Le coppie in crisi potranno riavvicinarsi in questi primi giorni di giugno, iniziando a chiarire certi malintesi, a dirsi le cose in faccia e a dissipare tutti i sospetti. Il chiarimento le rafforzerà.