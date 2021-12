Martedì 7 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano. Mancano 24 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa) è il protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera

Etimologia: Ambrogio, deriva dal greco “ambròsios”, “immortale”. Non a caso, con questo termine si indicava la bevanda degli dei dell’Olimpo, l’ambrosia, assurta a simbolo di quanto più delizioso ed inebriante esista. Si diffuse in Italia dal V secolo, grazie al culto di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano.

Accadde oggi

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra

1851 – Viene brevettato il frigorifero

1895 – Campagna d’Africa Orientale: all’Amba Alagi 2500 uomini, in gran parte ascari, al comando del maggiore italiano Pietro Toselli vengono annientati da 30 000 abissini.

1941 – Seconda guerra mondiale: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto

1972 – Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima delle missioni sulla Luna del Programma Apollo

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della Scala Richter uccide quasi 25.000 persone, oltre a provocare 15.000 feriti e 400.000 senzatetto.

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni.

1941 – Il Giappone attacca la base di Pearl Harbor : L’aria di festa di una tranquilla domenica mattina nella base aeronavale americana di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, viene bruscamente interrotta dal rombo di oltre 300 caccia giapponesi.

Nati

Sei nato oggi? Sei generoso, idealista, a volte perfino troppo fiducioso ed ingenuo. Nel lavoro devi imparare ad essere meno dispersivo e a reagire con più forza di fronte alle difficoltà. Ti si addice una professione legata all’infanzia e all’insegnamento. La tua vita amorosa è molto varia. Avrai molti rapporti, ma il più importante sarà con una persona che abita in una città lontana.

1598 – Gian Lorenzo Bernini : Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli.

1863 – Pietro Mascagni: Tra i maggiori compositori del periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, è considerato il caposcuola del verismo musicale, cui venne accostato anche Giacomo Puccini. Nato a Livorno.

1944 – Mino Reitano: Con la sua semplicità e simpatia ha rappresentato l’anima genuina della canzone italiana nazionalpopolare, di cui è stato tra i principali ambasciatori nel mondo.

