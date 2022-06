Lunedì 6 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 6 giugno 157° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 208 giorni.



Santi del giorno: San Claudio di Condat (Abate-Vescovo)

Etimologia: Claudio, nome romano della nobile “gens Claudia”, era in origine un soprannome riservato a chi era “claudus”, vale a dire claudicante, zoppo. Deve la sua fortuna al console Appio Claudio, che nel IV-III secolo costruì il primo acquedotto in Roma ed il primo tratto della via Appia.

Accadde Oggi

1508 – Massimiliano I d’Asburgo viene sconfitto in Friuli dalle forze veneziane. Viene costretto a firmare una tregua triennale ed a cedere diversi territori a Venezia

1861- Muore a Torino Camillo Benso, conte di Cavour massimo protagonista del Risorgimento italiano. Il nucleo centrale del suo pensiero politico consiste in una salda concezione liberale da contrapporre alle teorie socialiste che cominciano a circolare in Europa.

1944- All'alba inizia una delle più importanti e decisive azioni militari della seconda guerra mondiale: lo sbarco, sulle coste della Normandia , delle truppe alleate, al comando del generale Eisenhower. È il D Day . Operazione Overlord. Nome in codice dello sbarco militare più imponente della storia.

1949 – Lo scrittore britannico George Orwell pubblica il romanzo "1984"

1933 – Apre il primo drive-in: Uno spazio di terra, uno schermo gigante e un altoparlante per ogni posto auto. Così Richard Hollingshead inaugurò a Camden, New Jersey, il primo drive-in della storia.

1985- Vengono localizzati e riesumati in Brasile i resti del cadavere del criminale di guerra nazista Josef Mengele , l'ufficiale tedesco della SS noto per la particolare crudeltà con cui conduceva esperimenti chirurgici sui detenuti del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

2012 – Successo del primo volo intercontinentale ad energia solare .

Successo del . 2016 – In Italia entra in vigore la legge sulle Unioni Civili

Nati

Sei nato oggi? Sei energico e intraprendente, ma spesso non riesci a cogliere le occasioni positive che ti vengono offerte e così, anche se lavori moltissimo, non sempre raggiungi i risultati che ti prefiggi. Un partner che ti guidi e consigli, sarebbe di grande aiuto. Non esporti a pericoli inutili e sii prudente alla guida dell’auto.

1599 – Diego Velázquez: Il massimo pittore spagnolo del XVII secolo, fu uno dei più rappresentativi dell’epoca barocca e uno degli artisti più importanti della corte di Re Filippo IV.

1875 – Thomas Mann: Autore tra i più rappresentativi e influenti del Novecento, con lo stile complesso e ricco di sfumature seppe innovare il romanzo. Nato a Lubecca, nel nord della Germania, e morto a Kilchberg.

Scomparsi

1961 – Carl Jung: Insigne indagatore dei meandri della mente umana, fu un seguace della psicanalisi di Freud da cui in seguito si distaccò. Nato a Kesswil, nella Svizzera tedesca, e morto a Küsnacht.

Ariete: E' una giornata interessante per te che stai cercando di compensare qualche ritardo che peraltro non è stato neanche causato dalla cattiva sorte ma solo da scelte personali.

Toro: E’ probabile che qualcuno sia un po’ più giù di corda, in effetti, dal punto di vista fisico la situazione è stata a dir poco difficile.

Gemelli: Questo per voi è un giorno che ispira. C’è solo da dire che da questa sera potrebbe presentarsi qualche piccolo problema fisico ma nulla di insuperabile.

Cancro: E’ una domenica che promette qualcosa in più. Fortunatamente anche dal punto di vista economico la situazione sembra essere leggermente migliorate.

Leone: La situazione non cambierà repentinamente. Ci sarà una trasformazione del vostro quadro astrale ma questo avverrà gradualmente.

Vergine: Bisogna essere cauti e ci saranno finalmente le riposte di lavoro che qualcuno che sta attendendo da diverso tempo.

Bilancia: Al momento avresti bisogno di un luogo tutto tuo dove stare. Non è escluso che tu decida di chiedere al tuo partner magari di andare a vivere insieme.

Scorpione: Non sarebbe il caso di affaticarsi anzi. Il consiglio è quello di riposare e tirare il fiato dopo giorni e settimane molto impegnative.

Sagittario: Giorno utile per fare il punto della situazione. Dal punto di vista fisico sei abbastanza affaticato ma cerca di recuperare. Dal punto di vista lavorativo hai tanti, troppi progetti, da mettere in campo.

Capricorno: Quando ci sono grossi problemi di tipo pratico e lavorativo ti senti sempre troppo solo. Hai bisogno di avere un po’ di appoggio da parte di chi ti sta intorno.

Acquario: Questa è una situazione astrologica molto confusa per te che stai cercando di trovare la tranquillità giusta anche se non è proprio facilissimo, visto che in questo periodo sei molto stando e stai vivendo alcune tensioni.

Pesci: Sei talmente preso dalle questioni di lavoro e dall’organizzazione della tua vita che finisci per mettere in secondo piano l’amore.