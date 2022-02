Domenica 6 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 37° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 328 giorni.

Santi del giorno: Santa Dorotea (Martire di Cesarea di Cappadocia) protettrice di giardinieri, fiorai, birrai e giovani sposi.

Etimologia: Dorotea, Deriva dall’antico nome greco Dorothéa, formato da doron “dono” e da theós “dio”: il significato è quindi “dono di Dio”, e indica ringraziamento a Dio per aver concesso in dono una figlia.

Accadde Oggi

1675 – Nicolò Sagredo viene eletto 105º Doge della Repubblica di Venezia

1808. Viene firmato a Milano il regolamento della Borsa , che ha provvisoriamente sede al Monte di Pietà.

1822 – L'imperatore d'Austria Francesco I commuta la pena di morte per Piero Maroncelli e Silvio Pellico in quella del carcere duro

1853 – Scoppia a Milano un’insurrezione anti-austriaca, domata l’indomani

1897. Lo scrittore Marcel Proust sfida a duello il giornalista Jean Lorrain , che ha fatto insinuazioni sulle sue amicizie maschili. Sarà lui il primo a sparare, ma il colpo finisce ai piedi di Lorrain.

1922. Il cardinale Achille Ratti viene eletto Papa: assumerà il nome di Pio XI.

1935 – Arriva nei negozi statunitensi il gioco del "Monopoly".

– Arriva nei negozi statunitensi il gioco del “. 1952 – Elisabetta II diventa regina alla morte del padre Giorgio VI del Regno Unito

1999. A Grottaglie in provincia di Taranto con una sestina al Superenalotto un giocatore vince 85 miliardi di lire (43 milioni di euro).

1999. A Grottaglie in provincia di Taranto con una sestina al Superenalotto un giocatore vince 85 miliardi di lire (43 milioni di euro).

2012 – La regina d'Inghilterra Elisabetta II festeggia il suo 60° anno di regno. Con la regina Vittoria è l'unica altra monarca britannica ad aver celebrato il "giubileo di diamante".

2017 – Giorno del giubileo di zaffiro della regina Elisabetta II del Regno Unito

1952 – Inizia il regno di Elisabetta II: “God Save the Queen”. A distanza di oltre un secolo il popolo inglese torna a intonare lo storico inno per la seconda volta, salutando la salita al trono di “Sua Altezza Reale” la Principessa Elisabetta di York. Dopo quella vittoriana, per il Regno Unito s’inaugura un’altra era storica destinata a durare più di qualsiasi altra.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 6 febbraio presentano una forte necessità, e anche una grande capacità, di essere popolari all’interno del gruppo sociale a cui appartengono: effettivamente, quello che più conta per loro è l’ammirazione e l’elogio delle persone alle quali tengono. Sono di bell’aspetto, affascinanti e affabili ma, soprattutto, in grado di toccare la corda giusta nel cuore della gente.

1945 – Bob Marley : Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo nel continente nero.

1778 – Ugo Foscolo: Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà e arte.

Scomparsi oggi

1918 – Gustav Klimt: Nato a Vienna, nel quartiere di Baumgarten, è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, e celebrato nel suo Paese tra i massimi esponenti di quell’Art Nouveau.

1793 – Muore a 85 anni a Parigi il commediografo Carlo Goldoni.

Oroscopo del giorno

Ariete. L’amore non sempre basta: in questo momento c’è qualcosa che non funziona, cerca di riflettere a mente fredda. Nel lavoro la tua mente è piena di buone idee ma sei reduce di un 2020 molto pesante; cerca di recuperare terreno.

Toro. Più ci avviciniamo al 10 febbraio più l’agitazione aumenta: oggi è una giornata promettente, goditela a pieno. Nel lavoro cerca di restare sereno ma aspetta a spendere soldi in maniera folle: rimani con i piedi per terra.

Gemelli. Per l’amore è una giornata sottotono, colpa della Luna in opposizione che potrebbe creare dei piccoli problemi. Nel lavoro è un buon periodo in generale; se a volte la concentrazione cala tranquillo, è tutto nella norma.

Cancro. L’amore torna protagonista! Queste stelle ti consigliano di non sottovalutare i nuovi incontri: dal 25 Venere tornerà favorevole. Nel lavoro le complicazioni dovresti evitarle: prova a chiarire con i tuoi colleghi, a volte parlare è l’unica soluzione.

Leone. L’amore è sempre un tasto dolente, ci sono grandi indecisioni nell’aria. Un consiglio: se sei single e vuoi soltanto divertimento, leggerezza, allora non esitare ad accettare incontri e nuove conoscenze ma non promettere amore eterno! Nel lavoro il periodo è positivo: i problemi si stanno risolvendo, sarai ricompensato.

Vergine. Giornata sottotono per l’amore, colpa di una Luna dissonante. Non preoccuparti, le storie solide non verranno buttate all’aria per delle incomprensioni. Attenzione al lavoro: devi avere occhi ovunque. Nel fine settimana cerca di staccare un po’: ne hai bisogno.

Bilancia. Questo settimana è di aiuto per tutti: sia per le coppie che per i cuori soli. Nel lavoro se hai bisogno di un trasferimento o di cambiare vita qualcosa sta arrivando: tieniti pronto.

Scorpione. Se sei single non arrenderti: l’importante è però sganciarsi dal passato. So che sei uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Nel lavoro attenzione alle spese: Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi.

Sagittario. Non hai motivo di essere pessimista, sei un segno forte! Luna, Venere e Giove sono favorevoli e in aspetto buono, l’amore andrà bene. Nel lavoro sei favorito soprattutto a livello mentale: calma e sangue freddo, le tue idee sono valide.

Capricorno. Le storie appena nate potranno ripartire ma c’è bisogno di determinazione: forse non da parte tua ma hai scelto qualcuno che potrebbe essere un po’ perdigiorno. Nel lavoro l’energia è in arrivo: cerca di fare il possibile per trovare serenità. Processi di trasformazione in corso.

Acquario. Tra oggi e domani potrai vivere sensazioni positive e belle emozioni: approfittane. Nel lavoro è un ottimo momento per gettare le basi per un progetto futuro: potresti scegliere anche attività diverse rispetto al passato.

Pesci. In amore arrivano nuove opportunità in tempi brevi: oggi però non alimentare dissensi. Anche l’amore può agitarsi. Nel lavoro è un ottimo momento per le fondamenta di qualcosa di nuovo: i progetti possono decollare ma dovrai aspettare l’ingresso di Mercurio nel tuo segno, previsto per il 15 marzo.