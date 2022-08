Assegnati 54 nuovi carabinieri al Comando di Vicenza

Cospicuo incremento nella consistenza dei carabinieri effettivi sul territorio provinciale. Nei giorni scorsi sono giunti, assegnati al Comando Provinciale di Vicenza, retto dal Colonnello Nicola Bianchi, ben 54 nuovi carabinieri, tra cui 13 donne, che hanno recentemente completato il loro iter di addestramento e sono ora impiegabili nell’attività di servizio.

L’innesto di un numero così cospicuo di carabinieri ha permesso, quindi, di rinforzare i presidi dell’Arma nell’intero territorio provinciale, adeguando tangibilmente la forza operativa alle molteplici esigenze del territorio, non tralasciando alcuna delle 5 compagnie del Comando Provinciale.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti dell’area dell’Alto vicentino, dove operano le compagnie di Schio e Thiene, che riceveranno, nel complesso, un supporto di ben 23 carabinieri, poco meno della metà del numero complessivo di innesti: 16 sono stati destinati a reparti della Compagnia di Thiene - 5 alla tenenza di Dueville, 3 alla stazione di Thiene, 3 a Sandrigo, 3 a Breganze e 2 a Chiuppano - e 7 a quelli della Compagnia di Schio - 4 alla stazione di Schio, 1 ad Arsiero, 1 a Piovene R. e 1 a Malo.

Rinforzata anche l’area delle Valli Agno e Chiampo, interessata nei mesi scorsi a specifici episodi criminali di tipo predatorio, ove sono stati destinati 11 carabinieri ed in particolare 3 alla tenenza di Montecchio, 2 alla stazione di Valdagno, 2 a Chiampo, 2 a Trissino e un’unità rispettivamente a Recoaro e Montebello.

Nell’ambito della Compagnia di Vicenza, sono stati assegnati 11 carabinieri, che sono andati a rinforzare la stazione capoluogo (2), fortemente impegnata sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, Lonigo (2), Longare (2), nonché, con un’unità ciascuna, le stazioni di Noventa Vicentina na, Altavilla, Torri di Quartesolo, Camisano e Barbarano Mossano.

Integrate, infine, anche le risorse di Bassano del Grappa, che ha ricevuto 9 carabinieri, che sono andati a rafforzare uniformemente l’intero territorio della compagnia, destinati 3 a Romano d’Ezzelino e uno rispettivamente a Bassano, Rosà, Solagna, Marostica, Nove e Lusiana.

Come detto, 13 carabinieri donne andranno ad incrementare il numero del personale femminile in forza al comando Provinciale di Vicenza; sono state destinate nell’ambito delle Compagnie di Thiene (2), Valdagno (3), Bassano (4) e Vicenza (4).

Quello attuale costituisce il secondo consistente innesto di nuovi carabinieri nell’ambito del Comando Provinciale di Vicenza negli ultimi due anni; nel novembre 2020 erano stati 62 i militari assegnati all’Arma vicentina, che erano andati a rinforzare i presidi sul territorio.

«Esprimo grandissima soddisfazione per l’assegnazione di ben 54 nuovi carabinieri al Comando Provinciale di Vicenza – il commento del colonnello Nicola Bianchi -, risorse che senza dubbio non potranno che contribuire fattivamente a alimentare ancora di più l’azione di controllo del territorio quotidianamente posta in essere dai reparti dell’Arma in tutta la provincia, garantendo così sicuri positivi riflessi anche sul piano della sicurezza percepita. Dopo un brevissimo periodo di ambientamento con l’ausilio dei militari più anziani, i neo giunti verranno subito impiegati nei servizi perlustrativi, al fine di incrementare la proiezione esterna sul territorio».