Domenica 5 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 5 giugno è il 156° giorno del calendario gregoriano. Mancano 209 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bonifacio (Vescovo e Martire)

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata dell’Ambiente, nasce, quindi, con lo scopo di spingere tutti ad una maggiore presa di consapevolezza e a prenderci cura concretamente del nostro Pianeta. È un’occasione preziosa per ricordarci che ognuno di noi può fare qualcosa per essere parte del cambiamento di cui la Terra ha bisogno, oggi più che mai. Prima che sia troppo tardi.

Accadde Oggi

1224 – Federico II di Svevia fonda l’Università degli Studi di Napoli

1841- D on Bosco, viene ordinato sacerdote. Nell’autunno dello stesso anno, don Bosco inizia la sua opera di educatore nell’oratorio di Torino.

D Nell’autunno dello stesso anno, don Bosco inizia la sua opera di educatore nell’oratorio di Torino. 1945- Muore fucilato a Roma, presso il Forte Bravetta, Pietro Koch , capo di un reparto speciale della polizia fascista, diventato famoso per i suoi spietati metodi di tortura e di interrogatori.

, capo di un reparto speciale della polizia fascista, diventato famoso per i suoi spietati metodi di tortura e di interrogatori. 1947- Viene presentato il piano Marshall , un piano di aiuti economici e finanziari deciso dagli Stati Uniti per rilanciare l’economia Europea dopo la seconda guerra mondiale.

, un piano di aiuti economici e finanziari deciso dagli Stati Uniti per rilanciare l’economia Europea dopo la seconda guerra mondiale. 1967- Nelle prime ore delle mattina,l’aviazione israeliana lancia un attacco a sorpresa contro le forze aeree dell’Egitto e della Siria, annientandole quasi completamente a terra. Inizia la guerra dei 6 giorni.

Nelle prime ore delle mattina,l’aviazione israeliana lancia un attacco a sorpresa contro le forze aeree dell’Egitto e della Siria, annientandole quasi completamente a terra. 1981 – Inizio ufficiale dell’epidemia di AIDS

1984 – Il primo ministro dell’India, Indira Gandhi, ordina un attacco al Tempio d’Oro, il luogo santo dei Sikh

1989 – Durante la protesta di piazza Tienanmen, il Rivoltoso Sconosciuto si para davanti ai carri armati per bloccarli. Diventerà il simbolo della rivolta.

1999- Marco Pantani viene fermato a Madonna di Campiglio durante il Giro d’Italia : nelle sue analisi del sangue, il valore dell’ematocrito risulta più alto del consentito.

: nelle sue analisi del sangue, il valore dell’ematocrito risulta più alto del consentito. 2006 – Iraq: in un’esplosione alle 21.35 (19.35 in Italia) a Nassiriya muore il caporal maggiore dell’Esercito Alessandro Pibiri della Brigata Sassari, e restano feriti altri 4 militari italiani, uno dei quali gravemente

2018 – In Italia viene votata la fiducia del Governo Conte al Senato della Repubblica

Nati

Sei nato oggi? nati il 5 giugno si meravigliano sempre molto quando gli altri non li capiscono: essi infatti considerano il loro linguaggio chiaro e semplice, oltre che pragmatico, basato sui fatti. Invece molto spesso le loro idee sono intricate, contorte e prive di contatto con la realtà; chili ascolta riesce a seguire il filo dei loro pensieri, ma non a cogliere il significato o l’intuizione di chi vi sta dietro. I nati in questo giorno hanno un lato di sé che li spinge a far sì che tutto vada per il verso giusto, sono spesso competitivi e amano vincere.

1944 – Massimo Cacciari: Nato a Venezia, è un politico italiano, ex sindaco di Venezia e filosofo.

1898 – Garcia Lorca: Poeta tra i più insigni del Novecento europeo e principale esponente della cosiddetta età d’argento della letteratura spagnola, la raffinatezza e l’impeto dei suoi versi continuano ad affascinare i lettori di ogni tempo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Questo giorno inizia con il piede giusto, la Luna è nel segno e hai voglia di condividere la sua positività. Sono favoriti gli incontri. Sul lavoro dovresti trovare la soluzione ad alcuni problemi ma forse l’unico modo che hai è parlare con i tuoi colleghi.

Toro. Le coppie sono favorite e pensano all’estate. I cuori solitari invece sono molto riflessivi, pensano al passato. Il lavoro va bene, anche se sei un po’ stanco, arrivano novità.

Gemelli. Devi ricordare al tuo cuore di vivere nel presente, hai tante possibilità da sfruttare ma non riesci a sganciarti dal passato. Amicizie in difficoltà, dura da dire ma probabilmente non ascolti abbastanza. Nel lavoro è un periodo ancora di stallo, bisognerà rimboccarsi le maniche.

Cancro. Periodo sfavorito per l’amore, forse sei troppo confuso tra ciò che vorresti e ciò che invece hai. C’è bisogno di fermarsi e riflettere. Nel lavoro anche porti un po’ di tensione ma per fortuna hai organizzato bene le cose da fare.

Leone. Oggi è un giorno abbastanza felice per le coppie giovani, Venere è nel segno e porta felicità. Nel lavoro la mattinata non parte benissimo ma nel pomeriggio si potrà recuperare.

Vergine. Luna, Giove e Venere in transito nel suo segno: questo significa che finalmente potrai vivere un weekend all’insegna dell’amore. In questo momento sei molto preoccupato, forse per il lavoro: vorresti cambiare vita, strada.

Bilancia. La Luna è favorevole e ti invita a fare qualcosa in più in amore, giorno fortunato grazie alla Luna. Se qualcosa sul lavoro non va, non buttarti giù e rimani positivo: le cose andranno meglio molto presto, goditi il fine settimana.

Scorpione. La Luna e Venere aiutano i nuovi amori e le nuove relazioni. Non lasciare che il passato ti ostacoli il presente, cerca di allontanarlo. Sul lavoro da adesso si inizia a recuperare, ma dovrai darti da fare.

Sagittario. La Luna nel segno ti crea qualche problema, ma riuscirai a tenere duro. Venere è ancora nel segno, fino alla fine della settimana: lasciati aiutare. Sul lavoro ci vuole attenzione, cerca di non fare errori e non scordarti quanto vali.

Capricorno. Oggi l’amore è sottotono, sei agitato e ti consiglio di prestare attenzione alle persone Bilancia, potrebbero esserci malintesi. In famiglia potrebbe esserci bisogno del tuo aiuto. Il lavoro funziona ma devi impegnarti di più.

Acquario. Le stelle sono un po’ divise sull’amore, se stai vivendo una relazione solida perché metterla in difficoltà con cose futili? Sul lavoro potrebbero esserci alcuni cambiamenti, valuta con attenzione.

Pesci. Oggi ti consiglio di evitare le discussioni, in amore non è la giornata migliore per parlare. Sul lavoro però bene, potresti avere una proposta da un amico che si rivelerà interessante.