Domenica 4 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 settembre il 247° giorno del calendario gregoriano. Mancano 118 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Rosalia (Vergine Eremita)

Accadde Oggi

1781 – Los Angeles viene fondata come “El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula” da un gruppo di 44 coloni spagnoli

1882 – Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica.

1886. A Skeleton Canyon , in Arizona, Geronimo , il capo Apache che per più di trent’anni aveva tenuto testa all’esercito americano, si arrende . L’esercito americano ha impiegato 5000 soldati, centinaia di ausiliari e le prime mitragliatrici. Geronimo diventerà un mito, tant’è che cento anni dopo la sua morte il suo volto verrà cucito sulle giubbe dei parà americani.

brevetta la prima macchina fotografica a rullino. 1965. Muore Albert Schweitzer medico, missionario, teologo tedesco. Nato a Kaysersberg il 14 gennaio 1875 si trasferisce nel 1913 nel paesino di Lambarene’ nell’Africa Equatoriale francese e insieme alla moglie Hélène Bresslau, infermiera, dedica la sua intera esistenza alla cura dei malati.

1998 – Page e Brin fondano Google: Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell’università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage (affittato per 1.700 dollari al mese) di una villetta, al numero 232 di Santa Margherita Avenue in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Il 27 settembre partirà la versione beta dell’omonimo motore di ricerca, su cui i due hanno lavorato. La scelta del nome rimanda alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva da googol, termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1 seguito da 100 zeri. Dal momento che il dominio googol è già esistente, i due optano per una nuova versione giocando anche con l’assonanza con il verbo to googgle (che significa “strabuzzare gli occhi” per la sorpresa di quanto si è riusciti a trovare).

Nati

Sei nato oggi? La serenità fa di te una persona molto piacevole. Sarai sempre circondato da affetto ed amicizia e avrai a fianco un unico, importantissimo amore. Sei attratto dall’arte, dalla medicina alternativa, dagli studi filosofici e spirituali: tutti campi dove puoi conseguire buoni risultati.

1850 – Luigi Cadorna: Nato a Pallanza (oggi parte del comune di Verbania, in Piemonte), è stato un noto generale e politico italiano durante il Regno d’Italia. Nominato da Vittorio Emanuele III Capo di Stato Maggiore nel 1914, diresse l’esercito italiano per gran parte della Prima guerra mondiale, fino alla drammatica disfatta di Caporetto, dopo la quale venne sostituito da Armando Diaz.

1974 – Carmen Consoli: Cantautrice italiana, nata a Catania, sin da piccola lavora con la musica, prima in gruppi locali fino a quando, dopo il trasferimento a Roma, Michele Santoro la nota e la invita ad una trasmissione.

Scomparsi

1907 – Edvard Grieg: Nato a Berger (nella Norvegia sud-occidentale) e qui morto il 4 settembre del 1907, è considerato il più famoso compositore e pianista norvegese.

2006 – Giacinto Facchetti: Nato a Treviglio (in provincia di Bergamo) e morto il 4 settembre 2006 a Milano, dal 1960 al 1978 è stato un famoso terzino dell’Inter, scendendo in campo in serie A ben 475 volte.

Oroscopo

Oroscopo di Paolo Fox 4 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari Ariete, cinque stelle per voi, Non è il momento di ripensare al passato, agli errori o ai problemi, perché Venere è finalmente dalla vostra parte. Sul lavoro, per molti sarà difficile rimettersi in carreggiata, ma con la determinazione è possibile. Dovete andare avanti, aprirvi a nuovi interessi e sfide e lasciare che il passato sia passato.

Toro - Cari Toro, quattro stelle per voi. Nonostante Venere sia ancora stonata, potrebbero esserci dubbi e incertezze in amore. Alcune persone sono in attesa di un individuo, mentre altre sono alla ricerca di eventi. Sul lavoro siate decisi se vedete che qualcosa non va.

Gemelli - Cari Gemelli, quattro stelle per voi. Mercurio e i pianeti sostenitori vi fanno sentire chiacchieroni e giocherelloni, ma non potete tollerare chi la pensa sempre allo stesso modo. Non vi piace l'ovvio. Avete voglia di confrontarvi, ridere e parlare.

Cancro - Cari Cancro, quattro stelle per voi. Ci sono occasioni in cui non potete stare da soli; ma ora è vero il contrario. Cercate amore e conferme. Tutto ciò che vi circonda al lavoro è diverso. Invece se nulla è cambiato, forse voi siete cambiati e non siete più la stessa persona!

Leone - Cari Leone, cinque stelle per voi. Venere transita nel vostro segno e aumenta il vostro fascino. Sapete bene come fare breccia nel cuore delle persone, e ora volete esprimere i vostri sentimenti profondi. La Luna vi assisterà. Sul lavoro, Urano è contro di voi, quindi siate cauti nelle partenze e nelle questioni economiche. Tutto sommato, questo periodo non è male!

Vergine - Cari Vergine, cinque stelle per voi. Tutto dipende da voi, ma non dovete avere paura di sbagliare: cercate di mettervi in gioco. D'altra parte, Venere sarà presto dalla vostra parte, quindi anche un'amicizia potrebbe diventare importante e bella. Al lavoro, alcuni stanno già facendo brainstorming su una futura impresa. Forza, il tempo sta recuperando il passato!

Bilancia - Cari Bilancia, quattro stelle per voi. Dovete ritrovare la calma prima di legarvi a qualcuno in amore. Siete molto sensibili, quindi assicuratevi di conoscere bene la persona per evitare future delusioni. È già successo in passato. Sul lavoro, dovete fare buon viso a cattivo gioco. Purtroppo i piccoli problemi sono dietro l'angolo!

Scorpione - Cari Scorpione, quattro stelle per voi. Dovete mantenere la calma poi tornerà la passione. Anche se non riuscirete a relazionarvi con tutti, non isolatevi, non aspettatevi che vi capiscano. Fate attenzione al lavoro, ci sono numerose opportunità e la vostra forza di volontà è forte.

Sagittario - Cari Sagittario, tre stelle per voi. Le discussioni sono pericolose in amore se si ha a che fare con una persona ambivalente e misteriosa. Basta polemiche. Sul lavoro, settembre è favorevole, ma dovrete verificare ogni rapporto. Avete bisogno di garanzie e conferme!

Capricorno - Cari Capricorno, tre stelle per voi. Quando ci si innamora, si vive un periodo di recupero. Sul lavoro, non indugiate; l'anno 2023 sarà eccellente, quindi uscite subito e mettetevi in gioco!

Acquario - Cari Acquario, tre stelle per voi. Venere in opposizione vi avverte di non lasciarvi andare nelle relazioni. A settembre tutto tornerà alla normalità, ma ora le tensioni sono dietro l'angolo. Sul lavoro, non abbiate fretta, soprattutto dal punto di vista finanziario. Siate pazienti.

Pesci - Cari Pesci, tre stelle per voi. Se avete a che fare con qualcuno che non mantiene la parola, riuscirete a liberarvi di lui (o di lei). Cercate di ottenere l'amore e il rispetto di chi vi circonda, perché non si può ricevere troppo o dare troppo poco. Nel lavoro siate soddisfatti, ma non esagerate.