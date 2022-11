Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, le celebrazioni a Monte Berico

È stata celebrata venerdì mattina a Monte Berico la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Le celebrazioni sono state organizzate da Comune, Prefettura e Coespu, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni politiche, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle bandiere decorate e di alcune classi di studenti delle scuole vicentine. Alle 10 si è svolta la messa in suffragio dei Caduti, celebrata dal vescovo Beniamino Pizziol nel santuario della Madonna di Monte Berico, e alle 11 si è tenuta la cerimonia istituzionale nel piazzale della Vittoria. In apertura hanno sfilato i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma e sono stati resi gli onori alle bandiere decorate. La cerimonia è proseguita con le letture da parte degli studenti, i saluti e gli interventi delle autorità e gli onori ai caduti. “Ci accingiamo – ha ricordato il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia Francesco Rucco nel suo intervento - a rendere omaggio alla memoria del 4 novembre, a celebrare il giorno dell'Unità Nazionale e ad esprimere la nostra gratitudine alle Forze Armate, con il cuore affranto e rivolto ad una vera e propria guerra in atto in Europa, nel territorio di uno Stato sovrano aggredito da una nazione confinante. In questi ultimi due anni stiamo praticamente vivendo quattro guerre: quella della pandemia, quella bellica in uno Stato europeo, quella climatica ed ora quella economico ed energetica. Solo cercando di rimanere uniti e facendo ognuno la propria parte riusciremo a superare tutte queste difficoltà che ci stanno mettendo a dura prova”. Un pensiero particolare è stato rivolto dal sindaco al ricordo dei giovani militari caduti in servizio nel corso di operazioni all’estero, tra i quali Matteo Miotto, originario della provincia di Vicenza: “A loro – ha affermato il primo cittadino - va tutto il nostro sostegno ed un commosso ricordo nella giornata delle Forze Armate”. “Grazie – ha concluso il sindaco Francesco Rucco - a chi si impegna e si impegnerà per un futuro di democrazia e di libertà e alle Forze Armate che tanto hanno fatto e ancora stanno facendo in favore della democrazia e della pace nel mondo”.