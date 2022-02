Venerdì 4 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 35° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 330 giorni.

Giornata mondiale contro il cancro

Santi del giorno: San Gilberto di Limerick (Vescovo)

Etimologia: Gilberto, Deriva dall’antico tedesco gisal – bert e significa “nobile/famoso ostaggio”.

Accadde Oggi

1856- L’anatomista Herman Schaafhausen annuncia il ritrovamento nella valle Neander , vicino Dusseldorf, di resti di un uomo, un nostro lontano parente, estinto circa 30.000 anni fa. Nel 2000, nuovi scavi e nuovi ritrovamenti di frammenti ossei, rinvenuti nella medesima località, hanno scatenato un piccolo giallo: l’uomo, conosciuto come “l’uomo di Neanderthal” , potrebbe essere, in realtà, una donna.

1945- Inizia la Conferenza di Yalta , vertice voluto, durante la seconda Guerra Mondiale, da Roosevelt, Churchill e Stalin. Nel corso di sette giorni di incontri, i tre leader discutono il futuro assetto dell’Europa. Viene deciso lo smembramento della Germania, divisa in zone di occupazione.

1975- A Lallio, un paese del bergamasco, è liberato Saverio Garonzi, il presidente del Verona Calcio. Garonzi è ritrovato ammanettato e imbavagliato in una Fiat 500. Era stato rapito, nella centralissima piazza Vittorio Veneto di Verona, due settimane prima, il 20 gennaio.

2004 – Facebook rivoluziona i social: Volenti o nolenti tutti gli individui sono collegati tra loro da una catena infinita di relazioni, più o meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harward ha saputo trasformare nell’affare del secolo, rivoluzionando il mondo dei social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone.

Nati

Sei nato oggi? Il lavoro è spesso il perno della tua vita: hai molte possibilità di successo in tutte le professioni che hanno attinenza con la tecnica, l’elettronica e l’aviazione. In amore sei facilmente affascinato da personaggi insoliti e non è escluso che tu prenda qualche cantonata. Col tempo diventerai più prudente e saprai capire chi davvero fa per te.

1900 – Jacques Prévert: Non è riduttivo se lo si ricorda come poeta dell’amore, visto che in gran parte della sua produzione domina questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Avrai Venere in aspetto positivo per tutto il mese, questo è il periodo perfetto per provare a risolvere vari problemi del passato. A lavoro senti che qualcuno prova a metterti i bastoni tra le ruote: prendi la situazione di petto e digli che è il momento di smettere.

Toro. Oggi l’amore passa in secondo piano, le tue energie vanno tutte nel lavoro: attenzione però alla Luna in opposizione, potrebbero nascere nei problemi. Il lavoro ti causa un bel po’ di stress, chi ha cercato di mettersi contro di te sarà preso allontanato ma in questo periodo per te è difficile restare fuori dal caos.

Gemelli. Hai passato un periodo difficile in amore ma ora potresti ottenere qualcosa in più, resta positivo. Nel lavoro devi trovare la chiave per riuscire: forse non sono le idee a non funzionare ma potrebbe esserci qualcuno che si mette contro di te.

Cancro. Attenzione alle provocazioni in amore: cerca di fare le cose con calma. Gli ultimi due giorni sono stati un po’ altalenanti, da domani andrà meglio. Il 2019 e il 2020 hanno provocato un brutto calo a livello lavorativo, ancora ne senti il peso ma ora è arrivato il momento di recuperare.

Leone. Giornate sottotono per l’amore, cerca di evitare infatuazioni momentanee: non ti portano da nessuna parte. Nel lavoro è un momento molto importante ma va gestito bene: nulla vieta di abbandonare qualcosa che non ti interessa più.

Vergine. Se ci sono problematiche nella coppia è il caso di parlarne chiaramente tra oggi e domani. Nel lavoro è un momento cruciale: se pensi di non essere pagato abbastanza ricordati che entro pochi mesi sarai costretto a battere i pugni sul tavolo.

Bilancia. Oggi è la giornata giusta per fare nuove conoscenze e ampliare i propri orizzonti emotivi: l’amore è nell’aria. La fortuna sembra raggiungere anche il lavoro, anche se il 2020 è stato un anno da dimenticare, molti Bilancia vedranno tante porte spalancarsi davanti a sé.

Scorpione. In amore stanno arrivando le buone notizie: mese molto favorevole per i sentimenti. Nel lavoro non farti prendere dall’agitazione: i problemi ci sono ma si risolvono.

Sagittario. Da oggi fino a metà febbraio sarai in grado di gestire i sentimenti importanti con forza e coraggio. Sabato e domenica avrai la Luna nel tuo segno: approfittane. Nel lavoro questo è il periodo giusto in cui prendere iniziative. Non tutti i dubbi vengono per nuocere.

Capricorno. Le cose tu le fai sempre con calma ma nulla vieta un amore all’improvviso. Nell’aria sono in arrivo sensazioni speciali, importanti. Nel lavoro sai di poter risolvere i problemi: sarà una giornata di confronto ma ricorda che le critiche sono costruttive.

Acquario. Giornata interessante per conoscere o incontrare qualcuno. Se sei ancora single sarà perché a te interessano le persone speciali: quelle fuori dal comune. Nel lavoro se stai aspettando delle novità è il periodo giusto: cambiamenti importanti in vista.

Pesci. Giornata interessante per gli incontri: attenzioni alle nuove amicizie, potrebbe esserci qualcosa in più! Nel lavoro novità in arrivo: resta concentrato e pronto ai cambiamenti.