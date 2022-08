Giovedì 4 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 agosto è il 216° giorno del calendario gregoriano. Mancano 149 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicodemo

Etimologia: Nome di origine greca, proviene da Nikodemus, il suo significato, “vincitore con il popolo”, risulta dalla composizione di due termini, Nike, “vittoria”, e Demos, “popolo”. Nel Nuovo Testamento aiutò Arimathea a seppellire Gesù.

Accadde Oggi

1693 – Il monaco benedettino Dom Pierre Perignon mette a punto nell’abbazia di Hautvillier una nuova tecnica di vinificazione: il metodo champenoise. Nasce così lo champagne.

1944- Amsterdam: Anna Frank viene arrestata e deportata insieme alla sua famiglia . La Gestapo, avvertita dalla telefonata di una donna, fa irruzione nella casa al Prinsengracht 263, dove dal luglio 1942, Anna Frank vive nascosta insieme ai genitori, la sorella ed altre 4 persone.

1997 – A 122 anni e 164 giorni muore Jeanne Calment, l’essere umano più longevo di tutti i tempi. Fumatrice fino all’età di 18 anni, ha praticato ciclismo fino a 100 anni.

Nati

Sei nato oggi? Sei tenacemente attaccato ai tuoi princìpi e per difenderli sei pronto a tutto. A volte le tue lotte sembrano controproducenti ma, col tempo, la tua fermezza e la tua determinazione ti permetteranno di arrivare dove vuoi. In amore sei fedele, costante e leale.

1961 – Barack Obama: Nato a Honolulu, capitale dello Stato delle Hawaii, Barack Hussein Obama entra nei libri di storia come 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Primo afro-americano eletto alla Casa Bianca.

Scomparsi

1875 – Muore a Copenaghen lo scrittore Hans Christian Andersen, autore tra l’altro de “La Sirenetta“, “La piccola fiammiferaia“, “Il brutto anatroccolo“.

1994- Giovani Spadolini, politico, storico e giornalista italiano, muore a Roma all’età di 69 anni. Considerato uno dei più grandi studiosi e conoscitori della storia italiana dell’Ottocento, è un personaggio di primo piano della politica italiana.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Siete fortunati ad avere intorno a voi persone che vi vogliono bene. La vostra voglia di fare e la vostra ispirazione vi aiuteranno a mettervi in luce anche in ambito lavorativo.

Toro: Turbamenti in amore, in particolare per coloro i quali hanno fatto qualche conoscenza di recente che potrebbe avervi destabilizzato. Se siete single, invece, la situazione potrebbe essere praticamente ribaltata.

Gemelli: Potreste avvertire qualche piccolo problemino economico, anche per le tante spese affrontate in questo fine settimana. Dedicatevi all’amore, ai sentimenti e alle amicizie perchè c’è chi si sente un po’ trascurato.

Cancro: State pensando in maniera concreta al vostro futuro e a cercare di dare forma ai vostri progetti futuri. Cercate di mettere in campo la vostra organizzazione, solo così riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

Leone: In amore potrebbero esserci alcuni ostacoli, cercate di tendere la mano al partner e riuscirete a superarlo. Qualcuno potrebbe soffrire anche di lontananza ma cercate di avere fiducia nel futuro.

Vergine: Presto potrebbero arrivare delle importanti novità nella vostra vita a livello professionale. Il vostro partner potreste farmi una sorpresa che non vi sareste mai aspettato. Non pensate che stia cercando di farsi perdonare, vi sta solo dimostrando il suo amore.

Bilancia: Dovete imparare a riconoscere i vostri errori. Intorno a voi c’è chi può pensare che siete egoisti perchè non fate mai un passo indietro. E’ giunto il momento di dimostrargli il contrario.

Scorpione: Nella serata di domani finalmente riuscirete a chiarire con il partner o risolverete un problema che vi trascinata da un po’ di tempo. Potrebbe farsi sentire un po’ di stress e di tensione dovute ad un fine settimana molto intenso.

Sagittario: In famiglia sei riuscito a trovare un certo equilibrio. In molti si stanno lanciando in una nuova avventura sentimentale che sarà capace di regalarvi piacevoli sensazioni e nuove emozioni.

Capricorno: Finalmente nella giornata di domani potrebbero esserci buone notizie. La vostra esperienza potrebbe essere un arma importante da utilizzare in questo inizio di settimana in ambito lavorativo.

Acquario: Cercate di essere meno pretestuosi e di essere un pochino più comprensivi nei confronti di chi vi sta intorno. In amore e in amicizia i rapporti si vanno automaticamente consolidando e questo vi fornisce quelle sicurezze che non fanno mai male.

Pesci: Non avete mai paura di prendervi la responsabilità ma prima pensate alle possibili conseguenze legate alle vostre scelte. Non dovete necessariamente accettare qualsiasi offerta, potete anche rifletterci meglio e chiedere maggiori delucidazioni.