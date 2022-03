Giovedì 3 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 3 marzo. E’ il 62° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 303 giorni.

Il 3 marzo si celebra la Giornata mondiale della natura (World Wildlife day) istituita da le Nazioni Unite nel 2013. La data scelta coincide con l’adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica, siglata a Washington il 3 marzo 1973.

Santi del giorno: Beato Innocenzo da Berzo (Sacerdote)

Etimologia: Innocenzo, il nome ha origine latina ed è di tradizione cristiana; riflette il culto dei Santi Innocenti, cioè i bambini uccisi da Erode, nella strage degli Innocenti

Accadde Oggi

1426 – La Repubblica di Venezia dichiara guerra a Milano

1585 – Inaugurazione a Vicenza del Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio

1804– Muore a Venezia il pittore Giandomenico Tiepolo , figlio di Giambattista. Nato nel 1727, a 13 anni entra nella bottega del padre e a soli 19 anni gli viene affidato l’incarico di dipingere le Stazioni della Via Crucis nella chiesa di San Polo.

, figlio di Giambattista. Nato nel 1727, a 13 anni entra nella bottega del padre e a soli 19 anni gli viene affidato l’incarico di dipingere le Stazioni della Via Crucis nella chiesa di San Polo. 1857 – Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Cina

1904 – Il Kaiser Guglielmo II di Germania diventa la prima persona ad effettuare una registrazione sonora di un documento politico, usando il cilindro di Thomas Edison

1905 – Lo Zar Nicola II di Russia accetta la creazione di un’assemblea eletta (la Duma)

1923 – Primo numero della rivista Time: Nell’America degli anni Venti la stampa fu investita dal boom dei periodici illustrati e d’attualità che guardavano agli esempi della vecchia Inghilterra.

Nell’America degli anni Venti la stampa fu investita dal boom dei periodici illustrati e d’attualità che guardavano agli esempi della vecchia Inghilterra. 1942- Muore Amedeo di Savoia . Nato nel 1898, all’entrata in guerra dell’Italia nella prima Guerra Mondiale si arruola volontario, guadagnandosi sul Carso il grado di tenente. Nel 1932, entra nella Regia Aeronautica e parte per l’Africa.

. Nato nel 1898, all’entrata in guerra dell’Italia nella prima Guerra Mondiale si arruola volontario, guadagnandosi sul Carso il grado di tenente. Nel 1932, entra nella Regia Aeronautica e parte per l’Africa. 1964– Felice Ippolito, direttore del Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, è arrestato per presunte irregolarità amministrative . A capo dell’Ente dal 1960, aveva avviato diversi progetti di sviluppo del nucleare in Italia (come le centrali di Garigliano e Latina), contribuendo a rendere l’Italia fra i paesi più all’avanguardia nel campo. Il suo obiettivo è l’indipendenza energetica del Paese. Al suo arresto, segue un processo una condanna a 11 anni di reclusione.

. A capo dell’Ente dal 1960, aveva avviato diversi progetti di sviluppo del nucleare in Italia (come le centrali di Garigliano e Latina), contribuendo a rendere l’Italia fra i paesi più all’avanguardia nel campo. Il suo obiettivo è l’indipendenza energetica del Paese. Al suo arresto, segue un processo una condanna a 11 anni di reclusione. 1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones iniziano il loro tentativo riuscito di circumnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera

2002 – I cittadini svizzeri votano a favore dell’ingresso della loro nazione nell’ONU

2007 – In Italia, attorno alle ore 00:30, si verifica un’eclisse lunare totale.

2014 – La rivista Forbes stabilisce che è Bill Gates, fondatore di Microsoft, la persona più ricca al mondo con 76 miliardi di dollari.

Nati

Sei nato oggi? Sei riflessivo e permeato da una profonda saggezza. Non dai valore a “quel che luccica”, cerchi la serenità e non ti importa nulla di raggiungere posizioni di successo. Il tuo lavoro, che svolgi con serietà, è per te solo un mezzo per garantirti la sicurezza economica. In amore sai dare molto e troverai ben presto chi saprà ricambiare la tua passione, intensa e allo stesso tempo discreta, e costruire con te la famiglia che desideri.

1953 - Zico: Nato a Rio de Janeiro (Brasile), è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore, bravissimo nei calci da fermo.

Oroscopo del giorno

Ecco le previsioni dell’Oroscopo del 3 marzo segno per segno dell’astrologo Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: La tua situazione astrologica per l’amore sta migliorando, ovviamente non tutti vogliono vivere passioni travolgenti ma è difficile non accada qualcosa di interessante entro fine mese. Nel lavoro puoi conservare le tue certezze ma attenzione alle persone che promettono troppo e mantengono poco.

Toro: Sei particolarmente istintivo e questo lo devi al tuo carattere e quando senti di dover dire una cosa non riesci a contenerti. Per questo motivo però potresti vivere degli attimi di disagio in amore. Nel lavoro è difficile stipulare un contratto, cerca di porre più attenzione ai rapporti con i colleghi.

Gemelli: Nell’amore questa sera chi avrà la possibilità di abbracciare la persona amata dovrà ricordarsi di chiarire alcune cose. Nel lavoro Giove è favorevole, a qualcuno capiterà l’occasione di diventare il capo di sé stesso.

Cancro: Oggi la Luna porta buone atmosfere in amore: sarà facile provare qualche emozione in più. Se vivi un amore già importante questa sera sarà decisamente tenero e disponibile. Nel lavoro usa la tua creatività: reinventati. Vivrai un periodo di recupero ma devi definire qualche accordo.

Leone: Venere tornerà favorevole da fine mese, questo per un Leone significa molto: per te è sempre difficile ammettere di aver sbagliato, in amore però ci vuole pazienza. Nel lavoro sei agitato, forse ci sono stati cambiamenti che non ti hanno soddisfatto.

Vergine: Da oggi è più facile parlare e confrontarsi ma anche dire quello che non ti va bene. Se però stai vivendo una crisi di coppia, da un po’, Venere in opposizione consiglia di essere pazienza. Nel lavoro porta avanti le tue idee con coraggio; ci saranno spese importanti legate alla casa, tuttavia sai sempre come recuperare.

Bilancia: Giornata positiva per l’amore: potrebbe arrivare un incontro intrigante e inaspettato. Nel lavoro non avere paura di lanciarti, le tue idee riceveranno conferme.

Scorpione: La Luna è nel tuo segno, certo qualche dissidio in amore c’è, ma è passeggero. Non sarà forse che il tuo interesse è diviso tra due persone? Nel lavoro se appartieni ad un gruppo non è escluso che tu possa chiedere alcuni chiarimenti.

Sagittario: La tua vitalità oggi non è al massimo, anche nelle storie che vanno meglio cerca di essere cauto. Nel lavoro questa giornata è caratterizzata da qualche momento di tensione.

Capricorno: La Luna torna favorevole! Ricorda che da domani sarà nel tuo segno, coltiva l’amore. Nel lavoro, dopo un periodo di grande stanchezza, torna la voglia di rimettersi in gioco. Attenzione ai soldi e alle spese, cerca di contenerti.

Acquario: Se nell’amore vuoi chiarire qualcosa ti consiglio di parlarne oggi. Nel lavoro i colloqui che potresti affrontare in questi giorni ti rendono nervoso: è che forse stai mettendo troppa carne a cuocere. I giovani vogliono farsi notare, per loro il mio consiglio è: datevi da fare!

Pesci: Le storie d’amore che hanno retto le polemiche ora sono ancora più forti. Nel lavoro il settore delle attività a contatto con le persone è quello più favorito.