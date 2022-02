Giovedì 3 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 34° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 331 giorni.

Santi del giorno: San Biagio (Vescovo e Martire)

Etimologia: Biagio, deriva dal nome latino Blasius a sua volta legato all’aggettivo blaesus che significa “balbuziente”..

Accadde Oggi

1468- Muore a Magonza, il tipografo tedesco Johann Gutenberg. Inventore del primo sistema europeo di stampa a caratteri mobili, fatti in lega di piombo e antimonio, Gutenberg è ricordato per aver rivoluzionato il sistema di stampa, consentendo la produzione in serie di libri.

1488- Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz, nel tentativo di raggiungere le Indie via mare, doppia il Capo di Buona Speranza e raggiunge la baia da lui battezzata Aguada de Sào Bras, in seguito chiamata Mossell Bay.

1957 – In onda Carosello: Fare zapping non si poteva, perché il telecomando sarebbe arrivato vent’anni dopo. Tuttavia, quando arrivava la pubblicità nessuno sbuffava, al contrario tutta la famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associati ad altrettanti prodotti commerciali. Ultimi scampoli degli anni Cinquanta, in TV compare per la prima volta Carosello.

1960- Muore a Roma, a 39 anni, in un incidente stradale, Fred Buscaglione. Baffi alla Clark Gable, sigaretta a penzoloni all’angolo della bocca, brillantina sui capelli e in mano un bicchiere di superalcolico con ghiaccio: è questo il modo più “Buscaglionesco” per ricordare il grande Fred.

1969- Si riunisce a Il Cairo il Congresso Nazionale palestinese. Yasser Arafat è eletto presidente del Comitato esecutivo della O.L.P, l’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

1986- Giovanni Paolo II visita a Calcutta il Nirmil Hriday. Ad accoglierlo la fondatrice della casa che cura i malati e moribondi, Madre Teresa.

1998 – Strage del Cermis: Nel pomeriggio, un aereo in volo d’addestramento, partito dalla base Nato di Aviano, trancia i cavi della funivia che da Cavalese porta al monte Cermis. Una cabina della funivia precipita a valle e muoiono 20 persone.

La stagione invernale in Trentino è nel suo periodo di massima affluenza e la funivia trasporta ogni giorno centinaia di persone dalla stazione di Cavalese, in provincia di Trento, agli impianti sciistici del Cermis. Sono da poco passate le 15, quando una cabina con venti persone (7 tedeschi, 5 belgi, 3 italiani, 2 austriaci, 2 polacchi e 1 olandese di 14 anni) a bordo inizia la discesa verso Cavalese. A 300 m dall’arrivo, con le lancette sulle 15,13, accade l’impensabile: un aereo militare Prowler del corpo dei Marines, decollato dalla base Nato di Aviano, tenta una manovra azzardata, ai limiti della follia.

2000 – La Corte Costituzionale dichiara ammissibili 7 referendum. Si voterà, tra l’altro, sulla abolizione della quota proporzionale nella elezione della Camera, sulla separazione delle carriere in magistratura, e sulla reintegrazione nel posto di lavoro.

2011 – Muore a Parigi per un tumore polmonare a 58 anni l’attrice Maria Schneider, nota anche per la interpretazione nel 1972 del film “Ultimo tango a Parigi” con Marlon Brando.

2016 – Giulio Regeni viene ritrovato in un fosso lungo la strada che conduce dal Cairo ad Alessandria d’Egitto. E’ un maldestro tentativo di farlo apparire vittima di un incidente stradale e non delle atroci torture subite durante un interrogatorio poliziesco. Regeni era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il corpo presentava evidenti segni di tortura, così martoriato che la madre lo riconobbe «dalla punta del naso».

Nati

Sei nato oggi? Hai grandi capacità dialettiche e l’eloquenza ti aiuta ad affermare le tue ragioni in tutti gli ambiti della vita. Questa dote, unita al dinamismo e alla velocità con cui sai prendere decisioni azzeccate, ti garantisce il successo nel lavoro. In amore sai affascinare il partner ed ottenere da lui quel che desideri: bada solo a non esagerare!

1959 – Ferzan Özpetek: È il regista delle diversità che scompaginano l’esistenza tranquilla e conformista dei suoi personaggi, che scoprono la verità dei propri sentimenti. Nato a Istanbul.

1950 – Alvaro Vitali: Una maschera comica naturale, la più irriverente e scollacciata del cinema italiano, in cui è stato un assoluto protagonista della commedia sexy. Nato a Roma.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Un colpo di fortuna sta per consentire progressi in campo sociale. Non perdete tempo in dettagli. Sarete in ottima forma. Attenti all’alimentazione e avrete più energia. Cambierete orientamento per stabilire un migliore equilibrio nella vostra vita. La vostra visione è più chiara.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete bisogno di accelerare il ritmo dei vostri progetti oggi, per assicurare più successo alla loro conclusione. L’agitazione mentale che state provando potrebbe portarvi ad esagerare fisicamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La fortuna è sulla buona strada e aumenterà la vostra fiducia e quella di coloro che vi circondano oggi. Siete in buona forma; proseguite i vostri sforzi per quanto riguarda l’alimentazione e tutto si risolverà per il meglio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete l’occasione di rivedere un giudizio su una persona a voi vicina . Mostrerete i vostri sentimenti, la necessità di affermarvi ed esprimerete i vostri pensieri in modo da poter essere semplicemente voi stessi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sono fruttuose discussioni all’orizzonte. Non esitate a richiedere una consulenza giuridica. Non lasciate che i bisogni degli altri prendano il soprabbondo. Andrebbero a discapito dei vostri bisogni e non potete permetterlo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Rischiate di apparire troppo preoccupati dei vostri interessi, dovete proprio cercare di rilassarvi. Siete oberati di lavoro, ma la prospettiva di rallentamento vi sembrerà peggiore che continuare di questo passo – cercate di bilanciare le cose.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro ottimismo e le vostre abilità sociali vi porteranno fortuna oggi. Relazioni di successo sono in vista. Vi sarà difficile scegliere tra il vostro bisogno di auto-indulgenza e di pace interiore!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio.