Domenica 28 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 novembre è il 332º giorno del calendario gregoriano. Mancano 33 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giacomo della Marca

Accadde oggi

1520– Dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico.

1680– Muore Gian Lorenzo Bernini, il creatore della Roma barocca, soprannominato “il Michelangelo del suo secolo”. Autore di numerosi capolavori – “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa” – Bernini entra nella Basilica vaticana per realizzare il “baldacchino di San Pietro”, e ne esce per disegnare il colonnato, metafora dell’abbraccio cattolico al mondo. Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli e morto a Roma.

1947– L’Organizzazione delle Nazioni Unite approva la risoluzione 181 per la creazione dello Stato d’ Israele. Prevede la divisione della Palestina in tre parti: uno Stato ebraico, uno palestinese e una zona internazionale con Gerusalemme e Betlemme.

1954– Muore a Chicago il fisico italiano Enrico Fermi. Tra la fine degli anni ’20 e quella degli anni ’30 si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati noto come “i ragazzi di via Panisperna”. Nel 1938, Fermi riceve il premio Nobel per la fisica “per la scoperta di nuove sostanze radioattive e per la scoperta del potere dei neutroni lenti”, ma la promulgazione delle leggi razziali da parte del governo fascista, che colpiscono la moglie, inducono Fermi a lasciare l’Italia per gli Stati Uniti.

1983– La sentenza per l’assassinio di Walter Tobagi suscita diverse polemiche. Marco Barbone e Paolo Morandini, autori pentiti dell’omicidio, sono condannati a otto anni e nove mesi e rimessi in libertà.

1992 – Con la condanna a 6 anni di reclusione di Mario Chiesa, ex presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, si conclude il primo processo dell’era di Tangentopoli.

1994 – La Norvegia decide con un referendum di non aderire all’Unione Europea.

2005 – Il cinquantaduesimo pallone d’oro viene assegnato al calciatore brasiliano Roladinho.

2005 – Roberto Benigni viene insignito dell’Ordine al merito della Repubblica e il presidente Ciampi lo nomina Cavaliere di Gran Croce anche per il suo monologo che esalta la Costituzione Italiana come la più bella al mondo. 11 anni dopo lo stesso Benigni annuncerà di votare Sì al referendum sulla riforma che vuole distorcere quella Costituzione. Ma vinceranno i No.

2010 – Il sito internet Wikileaks pubblica 250mila documenti segreti inviati dalle ambasciate americane al governo di Washington.

Nati

1907 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro, principalmente del cancro al seno. Ha proposto e sostenuto, da sempre, la quadrantectomia, come metodologia che, affiancata alla radioterapia, dà gli stessi risultati della mastectomia, con minore impatto estetico e psicosessuale.

Scomparsi oggi:

1794 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

