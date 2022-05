Sabato 28 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 149° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 216 giorni.



Santi del giorno: Sant’Emilio (Martire)

Etimologia: Emilio deriva, con poche varianti, dal “cognomen” gentilizio “Aemilius”, dall’incerta origine, ma da collegarsi con ogni probabilità alla radice etrusca “aemus” o “aimos”, di oscuro significato.

Il 28 maggio è la festa internazionale dell’hamburger. Il famoso panino subisce l’influenza di contaminazioni locali e regionali, tanto più in un paese come l’Italia dalla lunga tradizione culinaria. Oltre al tradizionale hamburger made in U.S.A., ne esistono una miriade di rivisitazioni: da quelle minimali ideali per un aperitivo a quelle extra large.

Non è facile ricostruire la storia dell’hamburger. I suoi antenati risalgono ai tempi più antichi. La tortilla, rinvenuta nella Valle de Tehuacán ha almeno 7.000 anni; in India le prime testimonianze invece sono datate intorno a 4.000 anni fa. Ma le tracce del primo vero capostipite conducono all’epoca romana, dove "panis ac perna" spopolava nei mercati urbani proprio come il moderno street food. Tra il ‘700 e l‘800 acquista popolarità l’hamburg steak , la bistecca di carne tritata e pressata che prende il nome dalla città di Amburgo. Attraverso emigrazioni e scambi commerciali la ricetta tedesca arriva negli Stati Uniti dove diventa simbolo nazionale. Il trionfo dell’hamburger investe anche le sale cinematografiche: si pensi a film come "Le Iene", "Pulp Fiction".

Accadde Oggi

1606 – Per una discussione su un fallo nel gioco della pallacorda il pittore Caravaggio viene ferito e reagisce colpendo a morte il rivale Ranuccio Tomassoni .

1871- La Comune di Parigi viene soppressa nel sangue. L'esperienza di autogoverno inizia il 18 marzo. Il 21 maggio, l'esercito di Versailles, guidato dal Generale Patrice de Mac-Mahon, inizia la riconquista di Parigi, dando il via ala cosiddetta "settimana di sangue".

1974- Brescia, ore 10: in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 94.

1978 – Muore a Roma, in seguito a un intervento per l'asportazione di un tumore alla gola, il maestro Enrico Simonetti.

1980- Walter Tobagi, giornalista del "Corriere della Sera", viene assassinato a poca distanza da casa sua a Milano da un commando di giovani brigatisti, che rivendicheranno l'attentato con la sigla "Brigata 28 marzo".

1987- In piena Guerra Fredda, il diciannovenne pilota Mathias Rust, tedesco della Germania Ovest, sfugge alla difesa aerea sovietica ed atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Il suo clamoroso gesto voleva essere simbolicamente un ponte fra le due metà del mondo.

2002 – Viene firmato a Pratica di Mare il trattato che sancisce l'ingresso della Russia nell'Alleanza Atlantica. Sono presenti il presidente Usa George Bush, Vladinir Putin e il capo del governo italiano Silvio Berlusconi.

2003 – Il Milan vince la Champions League battendo la Juventus ai rigori dopo che erano finiti 0-0 anche i tempi supplementari.

1961 – Nasce Amnesty International : «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» recita il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani. Un assunto che da mezzo secolo anima le battaglie di Amnesty International, una “luce” perennemente accesa in difesa della vita, della libertà e della dignità di ogni individuo.

1974 – Strage di piazza della Loggia: Lancette dell’orologio alle 10, il cuore pulsante di Brescia radunato in un comizio antifascista è scosso da un sordo boato che, in un attimo, si porta via le vite di cinque giovani insegnanti (tra loro tre donne), due operai e un pensionato, ferendone 102. È il tragico bilancio della strage di piazza della Loggia, l’ennesimo atto della famigerata strategia della tensione che, tra gli anni Settanta e Ottanta, tentò di minare le fondamenta delle istituzioni democratiche italiane.insegnanti.

Nati

Sei nato oggi? Hai una naturale e spiccata attitudine al comando. La fiducia che nutri in te stesso ti permette di affrontare e risolvere anche le situazioni più intricate e di diventare, dunque, un punto di riferimento per chi ti circonda, in casa come nel lavoro. La vita affettiva è vivace, intensa e molto fortunata.

1945 – Patch Adams: Medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale: la terapia del sorriso, meglio nota come Clownterapia!

1908 – Ian Fleming: Autore cardine del genere spy story, è il papà del più celebre agente segreto della storia: il suo nome è «Bond… James Bond!».

Scomparsi

1980 – Walter Tobagi: Figura simbolo di giornalista scomodo e vittima della cieca violenza degli anni di piombo, fu impegnato in prima persona a denunciare la barbarie del terrorismo. Nato a San Brizio (frazione di Spoleto).

2016 – Giorgio Albertazzi: Nato a Fiesole, in provincia di Firenze, è stato un noto attore e regista teatrale, interprete di numerosi film per il cinema e la TV. Dopo la laurea in Architettura, sceglie l’avventura teatrale.

