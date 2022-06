Martedì 28 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 giugno è il 179° giorno del calendario gregoriano (il 180º negli anni bisestili). Mancano 186 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Attilio (Soldato e Martire)

Accadde Oggi

1838 – Viene incoronata la regina Vittoria del Regno Unito

1846 – Invenzione del sassofono: Se la musica jazz ha conosciuto le sonorità immortali di John Coltrane e Charlie Parker, tra i più grandi sassofonisti di sempre, il merito è del belga Antoine Joseph Sax.

1883 – A Milano in via Santa Redegonda viene inaugurata la prima centrale elettrica europea

1914- L’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando , erede al trono d’Austria-Ungheria, e sua moglie Sofia , vengono assassinati . Il 28 giugno è il giorno di San Vito e per il popolo serbo è festa nazionale. Il cuore delle celebrazioni è nella capitale Sarajevo, dove sono attesi l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia. Il tragico evento rappresenta la miccia dello scoppio della Prima guerra mondiale .

, erede al trono d’Austria-Ungheria, , vengono . Il 28 giugno è il giorno di San Vito e per il popolo serbo è festa nazionale. Il cuore delle celebrazioni è nella capitale Sarajevo, dove sono attesi l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia. Il tragico evento rappresenta . 1919 - Viene firmato il Trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla prima guerra mondiale;

Francia, nasce la società delle Nazioni a Versailles

Francia, nasce la società delle Nazioni a Versailles 1940- L’aereo pilotato da Italo Balbo viene abbattuto per errore dalla contraerea italiana nei cieli di Tobruk, in Libia . Nello schianto il gerarca perde la vita.

. Nello schianto il gerarca perde la vita. 1933- Il pugile italiano Primo Carnera sconfigge l’americano Jack Sharkey e diviene campione mondiale dei pesi massimi . La “montagna che cammina”, questo uno dei suoi soprannomi, si aggiudica il titolo, mettendo ko l’avversario americano al sesto round.

. La “montagna che cammina”, questo uno dei suoi soprannomi, si aggiudica il titolo, mettendo ko l’avversario americano al sesto round. 1968 – Il colonnello Renzo Rocca , ex capo del Sifar, muore nel suo ufficio con un colpo di pistola alla testa. Dubbi sulla tesi del suicidio.

Il , ex capo del muore nel suo ufficio con un colpo di pistola alla testa. Dubbi sulla tesi del suicidio. 1997 – Il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell’orecchio del suo avversario, Evander Holyfield

parte dell’orecchio del suo avversario, Evander Holyfield 2005- Papa Benedetto XVI apre il Processo di Beatificazione di papa Giovanni Paolo II , che si concluderà con la beatificazione il 1º maggio 2011. Evento straordinario che un pontefice venga beatificato dal suo successore.

, che si concluderà con la beatificazione il 1º maggio 2011. Evento straordinario che un pontefice venga beatificato dal suo successore. 2011 – Il ministro delle Finanze del governo francese, Cristine Lagarde, viene designata a direttore del Fondo Monetario Internazionale: è la prima volta di una donna.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un grande fascino e spesso scegli di usarlo nel tuo campo di battaglia preferito: l’amore dove prediligi le situazioni difficili e conflittuali; la tua vita affettiva sarà dunque molto movmentata ma anche gratificante. Nel lavoro mantieni sempre la massima discrezione, evita le persone curiose e i pettegolezzi.

1867 – Luigi Pirandello: Scrittore e poeta, nato ad Agrigento e morto a Roma il 10 dicembre del 1936, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 1934 «per il suo coraggioso e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale». Massimo esponente della Letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo, è il padre del relativismo psicologico, secondo cui l’uomo non può capire né se stesso né gli altri, poiché ognuno vive portando, consapevolmente o non, una maschera che copre personalità diverse e inconoscibili.

1964 – Sabrina Ferilli: Romana doc, è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Nel 2013 è nel cast de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l’anno seguente con l’Oscar come “miglior film straniero” e che a lei vale un Ciak d’oro e un Nastro d’argento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Oggi hai una bella energia, cerca di incanalare le tue forze in nuovi progetti. In amore invece se di recente hai conosciuto una persona carina non aver paura di lasciarti andare.

Toro: Oggi sei pensiero, ultimamente il lavoro ti assorbe completamente e arrivi a sera stremato. In amore non precluderti una conoscenza, potresti essere piacevolmente sorpreso.

Gemelli: Favoriti i lavori creativi, in questo periodo puoi davvero essere tu il protagonista! In amore via libera alle emozioni, non guardare agli errori del passato.

Cancro: Oggi la giornata va a rallentatore, armati di pazienza e non alimentare controversie. In amore invece se sei in coppia da tempo hai bisogno di ritrovare la complicità.

Leone: Sul lavoro la tua determinazione verrà premiata! Cerca però di non strafare e goditi qualche momento di meritato relax.

Vergine: Oggi la giornata ha una marcia in più, approfittare per dare vita a nuovi, interessanti progetti. Favorite le collaborazioni, le novità non mancheranno.

Bilancia: Oggi sei pieno di energia, approfittane per guardati intorno e cercare delle nuove soluzioni lavorative. Favoriti gli incontri.

Scorpione: La giornata parte a rallentatore, non spazientirti se tutto non va esattamente come desideri. Per i sentimenti c’è un po’ di tensione, recupero da domani!

Sagittario: Giornata interessante per i sentimenti, se ti interessa una persona non avere paura e fatti avanti. Novità in arrivo anche sul lavoro.

Capricorno: Oggi ti senti al pieno delle forze, approfittane per rispolverare degli hobbies che non coltivi da tempo. In amore se hai un rapporto stabile desideri maggiori novità.

Acquario: La creatività premia questa giornata, se hai una trattativa in corso è il momento di farti sentire. Periodo interessante per le nuove conoscenze.

Pesci: Sul lavoro qualcosa comincia a muoversi ma non sei completamente soddisfatto dei risultati ottenuti. In amore se hai il piede in due scarpe, cerca di capire in quale direzione va il tuo cuore.