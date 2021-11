Sabato 27 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 novembre è il 331º giorno del calendario gregoriano. Mancano 34 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Virgilio di Salisburgo (Vescovo)

Etimologia: Virgilio, il nome deriva da un antico nome etrusco di cui non si conosce il significato. E’ inoltre legato a Vergilius, gens latina Vergilia, che avrebbe preso il nome dalla Costellazione delle Pleiadi, dette Vergiliae. Il nome in questo caso avrebbe dunque il significato di “propizio”. Potrebbe tuttavia essere ricondotto al termine latino virga, “verga, bacchetta di legno”.

Accadde oggi

1826 – John Walker di Stockton on Tees inventa il fiammifero scoprendo che, strofinando contro una pietra un pezzo di legno trattato con potassio e antimonio questo s’infiamma.

1895 – Alfred Nobèl istituisce un premio annuale "il capitale, dai miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti, dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante l’anno precedente, più abbiano contribuito al benessere dell’umanità”. Sono le ultime volontà del chimico svedese Alfred Nobel (già famoso per l’invenzione della dinamite), che firma il suo testamento mercoledì 27 novembre 1895. Questa data segna la nascita ufficiale del Premio Nobel, destinato a diventare il massimo riconoscimento per coloro che, con la loro opera, hanno aperto nuove frontiere all’umanità nel campo della ricerca scientifica, degli studi umanistici e della convivenza tra i popoli.

1925- Per disposizione del governo di Benito Mussolini viene introdotto in tutte le amministrazioni civili del regno il saluto romano, che nell’antica Roma era riservato solo all’imperatore. Secondo alcuni studiosi il primo ad averlo codificato è Gabriele D’Annunzio nel film “Cabiria”.

1962- La Camera dei Deputati dà il via libera definitivo alla legge che privatizza l’energia elettrica in Italia. La norma, che tende a ridimensionare il potere dei grandi monopoli privati, porta alla nascita dell’Enel. Votano a favore tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari con esclusione di PLI, MSI e dei monarchici.

1967– Inizia l’occupazione studentesca di Palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche dell’ Università di Torino. E’ la scintilla che accende la ribellione del movimento studentesco che darà vita ad azioni simili, qualche settimana più tardi, negli altri atenei italiani.

1970 – All’aeroporto di Manila il pittore boliviano Fusheng Benjamin Mendoza, travestito da prete, ferisce lievemente con un coltello Papa Paolo VI. A bloccare l’attentatore è il segretario del pontefice, Pasquale Maggi.

1990- L’Italia firma la Convenzione di Schengen, sottoscritta cinque anni prima da Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia. L’accordo prevede l’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere dei paesi. Per gli italiani il “libero transito di merci e persone” nell’Unione europea si realizzerà 8 anni più tardi.

1999 – L’italiana Isolde Kostner vince la prima coppa del mondo di discesa libera 2000 in Canada.

2001 – Una forte esplosione nelle condutture del gas in via Ventotene nel quartiere Montesacro a Roma sventra un palazzo provocando la morte di 8 persone.

2002 - Primi casi di SARS (Severe acute respiratory syndrome)

2013 – Il Senato vota la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore in applicazione della legge Severino.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 27 novembre generano emozioni e/o sono attratti da situazioni emozionanti. Tutto ciò che fanno sembra caratterizzato da una rapidità quasi elettrica:in effetti sono tipi estremamente impulsivi e raramente si fermano a chiedersi se si sono avviati sulla strada giusta. Spesso le loro intuizioni sono esatte, ma qualche volta possono anche cacciarli in brutti guai, e senza dar loro il tempo di accorgersi.

1942 – Jimi Hendrix: Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori è il più grande chitarrista di tutti i tempi, primato riconosciutogli anche dalla prestigiosa rivista Rolling Stone nel 2011.

1940 – Bruce Lee: Un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli USA e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese.

Scomparsi oggi:

1852 – Ada Lovelace: La madre di tutti i programmatori, prima a comprendere le molteplici possibilità di quella che ai suoi tempi erano soltanto macchine di calcolo.

