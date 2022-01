Giovedì 27 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 27° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 338 giorni.

Santi del giorno: Sant’Angela Merici (Vergine, Fondatrice)

Giorno della Memoria: La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah.

Accadde Oggi

1077 – Enrico IV si umilia a Canossa chiedendo la revoca della scomunica al papa Gregorio VII

1186 – Costanza d’Altavilla sposa a Milano Enrico VI di Svevia figlio dell’imperatore Federico Barbarossa

1302 – La città di Firenze condanna Dante

1820 – Il capitano della Royal Navy britannica Edward Bransfield avvista per la prima volta il continente antartico.

1880 – Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina ad incandescenza

1893 – Nikola Tesla trasmette per la prima volta energia elettromagnetica senza utilizzare fili e formulò le sue ‘Teorie sui Campi’

1909 – Viene costituito l’MI6, il servizio d’intelligence britannico.

1924 - Il Trattato di Roma assegna Fiume all’Italia

1930 – Il fisico statunitense Ernest Lawrence progetta il primo acceleratore di particelle atomiche, il ciclotrone

1932 – Il simbolo del “cavallino rampante”, appartenente all’aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA.

1938 – I chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ottengono la prima fissione nucleare

1939 - Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard della prima pila atomica

1945 – Il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’Armata rossa

1956 – Iniziano le Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo

1962 – Terminano le riprese di Licenza di uccidere , il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery

1967 - Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center

A Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita.

A Sanremo, il cantautore Luigi Tenco si toglie la vita.

1996 - La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria

1945 – Liberato il lager di Auschwitz : «Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto». Così lo scrittore rumeno Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto e Premio Nobel per la pace 1986, ricorda nelle sue memorie uno dei tanti orrori vissuti nel lager di Auschwitz. Un inferno da cui fu liberato insieme a poche migliaia di superstiti, ridotti in condizioni scheletriche, dall’arrivo delle truppe sovietiche.

Nati

Sei nato oggi? Sei forte, coraggioso e non esiti ad impegnarti per difendere un’idea, una causa o chi è più debole di te. Grazie a queste doti sei circondato da molti amici. Nella professione (avvocatura, attività sociali, politica) sei votato all’indipendenza. In amore chiedi e dai la massima sincerità. Non sempre però trovi un partner degno di fiducia e, in questo caso, scegli tranquillamente la solitudine.

Celebrità nate in questo giorno:

1756 – Wolfgang Amadeus Mozart: Non ci sono dubbi che sia lui il più grande compositore di tutti i tempi, anche se un certo Beethoven provò a contendergli degnamente il primato. Nato a Salisburgo, uno dei principali centri dell’allora Impero asburgico (e oggi dell’Austria centro-settentrionale), Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart dimostrò presto le doti di genio della musica, componendo già a cinque anni brani per clavicembalo e violino. Portato dal padre ad esibirsi in giro per l’Europa, fu più volte in Italia, dove sostenne l’esame per entrare all’Accademia Filarmonica di Bologna.

1960 – Heather Parisi: Nota come ballerina, showgirl e cantante, lei e Lorella Cuccarini si sono divise la scena televisiva degli anni Ottanta, entrando nel cuore di milioni di italiani. Nata a Los Angeles.

Scomparsi oggi

2010 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

1967 – Luigi Tenco: Personalità inquieta e imperscrutabile, è stato un cantautore prolifico e dalla grande vena crepuscolare. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria.

1922 – Giovanni Verga: Nato a Catania e morto nella stessa città nel 1922, è stato uno scrittore dalla fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d’eccezione. Tra i suoi scritti più famosi si ricordano “I Malavoglia”, “Storia di una capinera”, “Mastro Don Gesualdo” e moltissime novelle e trasposizioni teatrali dei suoi romanzi.

1901 – Giuseppe Verdi: Nato a Roncole Verdi (frazione di Busseto, in provincia di Parma) e morto a Milano nel 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo.

2009 – Mino Reitano: Con la sua semplicità e simpatia ha rappresentato l’anima genuina della canzone italiana nazionalpopolare, di cui è stato tra i principali ambasciatori nel mondo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Questa giornata non è delle migliori per l’amore: potrebbero esserci anche forti attriti in alcune coppie. Sul lavoro, una vecchia disputa ti preoccupa: cerca di prendere del tempo o di trovare un accordo.

Toro. In amore sfrutta questi ultimi giorni del mese per risolvere un problema. Sul lavoro, cerca di mettere qualche soldino da parte!

Gemelli. In amore nel tuo cuore in queste giornate c’è un pò di agitazione, ma in senso positivo. Sul lavoro, se hai un’attività commerciale questo è il periodo giusto per sperimentare!

Cancro. La Luna è nel tuo segno zodiacale e ti aiuterà a fare chiarezza nel tuo cuore: devi capire se sei ancora innamorato. Sul lavoro, alcuni obiettivi sembrano non essere più raggiungibili e stai pensando di mollare la presa!

Leone. Queste stelle possono portare qualche dubbio in amore. Sul lavoro, non sprecare le tue energie se i progetti che vuoi portare avanti, per il momento, sono bloccati.

Vergine. Venere è in ottimo aspetto: approfittane, è probabile anche che tu stia già vivendo una bella passione. Sul lavoro, non sottovalutare le proposte: nuove opportunità in arrivo.

Bilancia. Oggi la Luna è agitata e quindi in amore potrebbero esserci delle piccole difficoltà. Sul lavoro, è il momento giusto per fare nuovi incontri e per capire le tue intenzioni in vista delle prossime settimane.

Scorpione. Non rimandare a domani chiarimenti in amore che potrebbero esserci già oggi. Sul lavoro, cerca di evitare le polemiche e di non farti come nemico un collega.

Sagittario. Buona situazione astrologica in amore: da domani, tra l’altro, anche la Luna sarà favorevole. Sul lavoro, ora puoi guardare al futuro con molto più ottimismo!

Capricorno. In amore oggi cerca di non esagerare con le discussioni. Sul lavoro, chi ha un’attività autonoma deve stare attento a non fare passi falsi. Se devi firmare qualcosa pazienta ancora un pò: meglio farlo a febbraio!

Acquario. Le coppie che ancora non hanno trovato un punto d’accordo, oggi devono fermarsi e parlare prima che sia troppo tardi. Sul lavoro, ci sono tanti dubbi e poche risposte. In certi casi sarebbe bene iniziare nuovi progetti, sperimentare!

Pesci. Buone notizie per l’amore: la Luna è favorevole e un incontro potrebbe portarti lontano. Sul lavoro, Marte è in aspetto interessante e questo ti aiuterà a reagire alle avversità!