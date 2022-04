Mercoledì 27 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 aprile è il 117º giorno del calendario gregoriano. Mancano 248 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: Santa Zita (Vergine) patrona delle casalinghe e delle zitelle.

San Liberale: Patrono di Treviso e Castelfranco Veneto

Etimologia: Zita, il nome deriva dal persiano. Il suo significato è “ragazza, vergine”. Dal nome Zita deriverebbe il termine zitella.

Accadde Oggi

31 – Possibile Data della morte di Gesù , secondo i Vangeli sinottici

, secondo i Vangeli sinottici 1521 – Ferdinando Magellano viene ucciso da nativi filippini

1840 – Londra: viene posta la prima pietra per l’edificazione del Palazzo di Westminster.

1901 – Italia, parte il Giro automobilistico d’Italia

1945 - Seconda guerra mondiale: sull’Altopiano di Asiago le truppe tedesche compiono una strage per rappresaglia, nota come Strage di Treschè Conca

1981 - Palermo, si conclude il primo congresso del Partito Socialista Italiano in cui il segretario viene eletto democraticamente, invece di essere designato dalla segreteria: Bettino Craxi viene riconfermato con il 74% dei voti.

2014 – Città del Vaticano, Papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiara santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI

2018 – Il presidente nordcoreano Kim Jong-un incontra il presidente sudcoreano Moon Jae-in, divenendo il primo capo di stato nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud dopo oltre 65 anni.

1840 – Posata la prima pietra del Palazzo di Westminster: La casa del più antico parlamento della storia ha avuto due diverse vite sulla riva settentrionale del Tamigi. La prima finì con un incendio che la distrusse quasi completamente.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo amore per la natura, la vita semplice e la famiglia ti portano a scelte precise. Rinuncerai molto volentieri ad un lavoro che comporta stress, tensione e che interferisce con i tuoi affetti. Accettando attività magari non prestigiose, ma che ti permettano sia di sentirti sicuro economicamente che di realizzare le tue aspirazioni. Nel tuo matrimonio, che sarà il cardine della tua vita, i figli avranno molta importanza.

1957 – Riccardo Iacona: Nato a Roma, apprezzato giornalista per le sue inchieste sempre caratterizzate da un forte coinvolgimento personale. Dopo la laurea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, inizia la carriera come aiuto regista sia per il cinema che la televisione.

Scomparsi

1937 – Antonio Gramsci: Intellettuale tra i più eminenti del secolo scorso, fu il principale ideologo, oltre che co-fondatore, del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ales, in provincia di Oristano, e morto a Roma.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Approfittate di questa giornata in cui vi sentirete particolarmente energici. In amore c’è di nuovo positività mentre sul lavoro potreste risolvere dei problemi.

Toro: Una storia ormai conclusa di ha creato problemi, ora puoi finalmente lasciartela alle spalle. Miglioramenti sul lavoro rispetto al mese scorso. Mercurio entra nel segno.

Gemelli: Sarà una giornata molto positiva ma c’è qualcosa che vi porta ansia.Venere e Luna favorevoli, rendono l’amore molto più facile. Nel lavoro miglioramenti e nuove proposte.

Cancro: Vi sentirete più liberi e attivi. In amore discuterete molto ma poi riuscite comunque a chiarire con il partner. Nel lavoro inizia a sbloccarsi qualcosa.

Leone: Potreste sentirvi un po’ nervosi e non volete essere contraddetti. Avete più voglia di amare. La Luna è comunque dalla vostra parte.

Vergine: Vi sentirete un po’ sottotono: se nel weekend ci sono state discussioni, lasciatevele alle spalle. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi, ma la ragione è dalla vostra parte.

Bilancia: Se siete single potrete adesso rimettervi in gioco. Chi è in coppia aspetta invece una risposta e questa cosa vi rende ansiosi. Miglioramenti sul lavoro.

Scorpione: Cercate di essere più positivi. In amore potrebbero esserci problemi legati alla distanza, ma presto si risolveranno. Attenzione alle spese che in questo periodo sono davvero troppe.

Sagittario: Le cose non stanno andando come vorreste ma cercate di mantenere la calma nonostante tutto. In amore ci saranno discussioni o problemi, ma cercate di non farne un dramma e di risolvere.

Capricorno: Siete sottotono e piuttosto stanchi. Per quanto riguarda l’amore ci sono delle decisioni da predere. In coppia si possono fare progetti e dei passi in avanti.

Acquario: Vi sentite molto stanchi per cui cercate dei momenti per riposarvi. Avete voglia di un cambiamento sia in ambito lavorativo che sentimentale: le cose potrebbero cambiare a breve.

Pesci: Oggi ad andare particolarmente bene sarà il lavoro, anche se dovete parlare con il vostro capo. Agitazione invece in amore: sono troppo le incertezze che vi attanagliano.