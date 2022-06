Domenica 26 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 giugno è il 177° giorno del calendario gregoriano. Mancano 188 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Virgilio, nato probabilmente a Trento, Vigilio dopo il 381 divenne vescovo della città.

Accadde oggi

1819 – Viene brevettata la bicicletta

1964 – I Beatles pubblicano l’album A Hard Day’s Night

721- Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta un vaccino contro il vaiolo su 180 pazienti a Boston . Pur non avendo mai studiato medicina Boylston impara la pratica medica osservando il padre.

1963- Durante il discorso tenuto a Rudolph Wilde Platz, mentre era in visita ufficiale alla città di Berlino Ovest, John Fitzgerald Kennedy pronuncia la celebre frase “Ich Bin ein Berliner (sono un berlinese)”. E’ lo stralcio di uno dei più celebri discorsi del Presidente americano.

1979- Cassius Clay si ritira dal pugilato. Nella sua lunga carriera, ha collezionato 56 vittorie su 61 incontri, 37 delle quali per ko. Il match del 1974 contro George Foreman viene definito “Il combattimento del secolo”.

1997 - Esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da Joanne K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale

2000- Viene decifrata la mappa dei geni umani. E’ un successo storico per la medicina mondiale. Con la collaborazione internazionale di più di 80 paesi e 35 equipe di ricerca lo studio del Dna giunge ad una svolta epocale.

2014 – La Fifa squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite (con divieto per 4 mesi di accedere allo stadio anche come semplice spettatore) per aver dato un morso all’attaccante italiano Giorgio Chiellini durante la partita contro l’Italia nei mondiali di calcio.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 giugno sono solitamente mostri di forza e affidabilità per la loro famiglia e per gli amici. Sono persone molto concrete e, per quanto estremamente sensibili, sono duri e solidi come rocce. Indipendentemente dall’occupazione che svolgono, guardano agli aspetti più sensuali della vita e in casa sono sempre impegnati in attività stabili e pratiche.

1968 – Paolo Maldini: Nato a Milano, è stato un calciatore di ruolo difensore, indossando solo la maglia del Milan, sin dalle giovanili.

1971 – Max Biaggi: Nato a Roma, è stato un pilota motociclistico, ritiratosi a fine 2012.

1950 – Antonio Ricci: Una delle menti più geniali della TV italiana, di cui ha scritto un pezzo di storia con programmi cult come Drive In e Striscia la notizia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore ci sarà un aut aut: se una storia non ti convince più non esiterai a chiudere il rapporto. Sul lavoro invece c’è aria di novità, favoriti i contatti con altre città.

Toro: Belle emozioni quest’oggi in amore grazie alla Luna nel segno, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece se devi avanzare delle proposte non esitare, il momento è propizio.

Gemelli: In amore se in passato ci sono state delle difficoltà adesso è il momento di voltare pagina e andare avanti. Sul lavoro invece è possibile tagliare i rami secchi e aprire la strada a nuove, propizie collaborazioni.

Cancro: Legami favoriti con Toro e Vergine, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece non fare scelte azzardate, sarebbe meglio confrontarsi con il parere di un esperto.

Leone: In amore oggi potrebbero esserci delle piccole tensioni, cerca di non alimentare inutili polemiche e ritagliati del tempo per te. Sul lavoro invece possono esserci dei rallentamenti oggi, non perdere la pazienza.

Vergine: Situazione interessante per i sentimenti, quindi se sei solo guardati intorno e non chiuderti in casa. Sul lavoro invece si regista un po’ di agitazione, cerca di non prendere tutto di petto.

Bilancia: In amore il fine settimana promette bene, emozioni promettenti in arrivo. Sul lavoro invece se ultimamente ci sono stati dei dubbi è giunto il momento di chiarirli.

Scorpione: La Luna opposta oggi consiglia di essere prudenti e di non alimentare sterili discussioni. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli attriti, sarà bene sedersi a tavolino e fare il punto della situazione.

Sagittario: In amore il pomeriggio è migliore della mattina: stelle importanti per i sentimenti, se sei solo guardati attorno. Sul lavoro invece non agire impulsivamente e non dedicare attenzioni a chi non le merita.

Capricorno: In amore se hai una relazione solida il legame non è in discussione, piuttosto ci sono delle questioni economiche da risolvere. Sul lavoro invece se non hai le idee chiare meglio evitare rischiosi cambiamenti.

Acquario: In amore cerca di bandire i pensieri negativi quest’oggi, piuttosto organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece sono in arrivo dei cambiamenti che dovrai imparare a gestire.

Pesci: In amore i prossimi due giorni sono davvero interessanti, se hai qualcosa da dire al partner non rimandare. Sul lavoro invece la giornata è ricca di impegni, se vuoi ottenere dei risultati devi far sentire la tua voce.