Giovedì 25 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 novembre è il 329º giorno del calendario gregoriano. Mancano 36 giorni alla fine dell’anno.

Ricorre oggi: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Santi del giorno: Santa Caterina d’Alessandria (Martire) protettrice di oratori, filosofi, notai, sarte, modiste, filatrici, carradori, balie e nutrici.

Etimologia: Caterina, numerose sono le ipotesi sull’origine di questo nome. Potrebbe derivare dal greco Hekateríne, dal nome della dea degli inferi, Hekát?, o da Hékatos che significa “che saetta” e che veniva utilizzato per chiamare il dio del sole. Nell’etimologia popolare il nome è stato collegato all’aggettivo katharós con il significato di “pura”. In Italia si diffuse soprattutto grazie al culto per Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia. E’ molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per le nuove nate.

Accadde Oggi

1034 – Muore Malcolm II di Scozia. Duncan I di Scozia, figlio della sua secondogenita, eredita il trono invece di Macbeth, figlio della sua primogenita

1915 – Albert Einstein annota sul suo taccuino

: è la formula che racchiude il destino ultimo dell'universo, le famose equazioni di campo

1963 – Assassinio di John F. Kennedy: John F. Kennedy viene sepolto nel cimitero nazionale di Arlington

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1973 – Il presidente greco Ge?rgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1976 – Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band; Martin Scorsese filma il tutto per il film L’ultimo valzer

1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?“, allo scopo di raccogliere denaro contro per alleviare la carestia in Etiopia

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993

1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata mondiale contro la violenza contro le donne

1916 – Brevettato il trapano elettrico moderno: Prima di questa data fare lavori di falegnameria ed edilizia era un bel problema, vista la scarsa maneggevolezza degli strumenti a disposizione. Le cose cambiarono con il brevetto rilasciato a Duncan Black e Alonzo Decker, due inventori americani, che misero a punto il trapano elettrico moderno.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 novembre conoscono bene l’arte di risparmiare energia in vista di un obiettivo a lungo termine; ciò non significa, tuttavia, che se ne stiano fermi ad aspettare che le cose accadano: se appena possono, le fanno avvenire! Dinamici e produttivi, hanno una personalità non aliena da una certa riservatezza, che dà loro un senso di grande dignità. Se nel rapporto personale dimostrano un carattere sensibile, riflessivo e tranquillo, nelle occupazioni quotidiane mettono in genere una notevole energia, che tuttavia non si trasforma mai in una forza confusa e caotica, ma fluisce con calma e regolarità.

1881 – Papa Giovanni XXIII: Per le cronache storiche è il Papa buono che, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro, disse: “Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa”

1932 – Alighiero Noschese: Il padre di tutti gli imitatori della televisione italiana.

1844 – Karl Benz: Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.

1960 – John F. Kennedy Jr.: Avvocato e giornalista, nato a Washington e morto a Martha’s Vineyard nel 1999, era chiamato anche John John.

Scomparsi oggi:

2016 – Fidel Castro: Noto rivoluzionario politico cubano, primo ministro di Cuba dal 1959 al 1976, presidente del Consiglio di Stato dal 1976 al 2008. Protagonista indiscusso della Rivoluzione cubana.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 25 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Giornata positiva in amore, le polemiche dei giorni passati sono lontane. Sul lavoro invece le cose non stanno andando come vorresti.

Toro – In amore la Luna ti provoca una certa irrequetezza. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese di troppo.

Gemelli – In amore oggi consiglio cautela, stai lontano dalle discussioni. Sul lavoro invece i risultati del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Cancro – In amore non agitare troppo le acque con persone dell’Ariete o della Bilancia. Sul lavoro invece c’è un pò di tensione per questioni rimaste in sospeso.

Leone – Buon momento per l’amore grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro invece devi portare avanti un grande progetto per il futuro.

Vergine – In amore i rapporti che nascono ora possono diventare importanti. Sul lavoro invece si registra un pò di tensione.

Bilancia – In amore è un buon momento per fare nuovi incontri. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo.

Scorpione – Gionata piuttosto nervosa in amore, non prendere tutto troppo di petto. Sul lavoro invece l’influenza di Urano ti fa sentire fuori dal gruppo anche se non è vero.

Sagittario – Questa è una giornata positiva per ascoltare il partner. Sul lavoro invece fai attenzione alle questioni economiche.

Capricorno – In amore oggi la gelosia potrebbe farti parlare a spoposito. Sul lavoro invece sono favoriti i settori di moda ed estetica.

Acquario – In amore l’opposizione della Luna richiede attenzione. Sul lavoro invece hai delle emozioni contrastanti e non sei pienamente sereno.

Pesci – In amore allontana i seccatori, oggi Saturno inizia un transito minore. Sul lavoro invece potresti essere chiamato per effettuare delle sostituzioni.