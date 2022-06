Sabato 25 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 giugno è il 176° giorno del calendario gregoriano. Mancano 189 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Guglielmo da Montevergine

Etimologia: Guglielmo, deriva dal nome germanico Willihelm, e significa “elmo della volontà” o “volontà di protezione”.

Accadde Oggi

1678 – Prima donna laureata: Il “genio di casa”. Così fu considerata fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal padre Giovan Battista, che discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane.

1876- A Little Big Horn, gli Indiani pellerossa sconfiggono il settimo reggimento di cavalleria degli Stati Uniti al comando del generale George Armstrong Custer. Una forza combinata, Lakota, Sioux, Cheyenne e Arapaho ha la meglio su truppe più numerose e meglio armate.

1917 – Ha termine la battaglia del monte Ortigara, dove l‘esercito italiano perse 5.969 uomini

1947 – Pubblicato Il diario di Anna Frank: Con il titolo Il retrocasa venne pubblicata ad Amsterdam l’edizione originale del Diario di Anna Frank. Un lavoro portato a termine dal padre che, con l’aiuto di alcuni amici di famiglia, mise assieme gli appunti scritti dalla figlia sedicenne, morta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen. In quegli appunti c’era il racconto di vita quotidiana di una famiglia ebrea olandese, costretta a nascondersi dalla repressione nazista. Di pari passo con la presa di coscienza delle terribili vicende della Shoah, il libro crebbe di consenso ispirando pellicole cinematografiche e testi teatrali dedicati a quel periodo. Nel 2009 il volume è stato inserito dall’UNESCO nell’Elenco delle Memorie del mondo

1972. Juan Peron viene eletto presidente dell’Argentina.

2005 – Ad Assen Valentino Rossi su Yamaha vince il Gran Premio d’Olanda. Secondo, su Honda, è Marco Melandri.

2011 – Viene pubblicato uno studio dal quale risulta che i malati di diabete nel mondo sono raddoppiati, passando da 157 milioni a 350 milioni. In Italia i diabetici sono circa 3 milioni.

Nati

Sei nato oggi? Ottimismo e fiducia negli altri fanno di te una persona molto piacevole ma ti espongono alle insidie di chi vive ingannando il prossimo. Negli affari e nel lavoro devi imparare ad essere meno emotivo e più riflessivo. In amore incontrerai presto l’anima gemella e potrai contare su una serena vita familiare.

1903 – George Orwell: Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato a Motihari.

1943 – Roberto Vecchioni: Nato a Carate Brianza (in Lombardia), è un cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore. Artista di rilievo nazionale, in carriera ha conquistato due Premi Tenco.1963 – George Michael (57 anni fa): Star della musica mondiale, nelle sue corde ci sono diversi generi, dal rock al pop, dal soul al r’n’b. Londinese doc.

1852 – Antoni Gaudí: Gran parte del fascino immortale della città di Barcellona si deve all’opera dell’architetto di Dio, soprannome attribuitogli dagli abitanti della capitale catalana.

Scomparsi

1984- Muore a Parigi Michel Foucault storico e filosofo francese tra i grandi pensatori del XX secolo. Il tema centrale del suo pensiero è la conoscenza. Ad essa Foucault lega la storia stessa della cultura dell’occidente.

1997- Muore Jacques-Yves Cousteau, esploratore e navigatore francese. Con la sua nave “Calypso”, esplora le acque di tutto pianeta. Durante i suoi viaggi scrive libri e gira documentari, uno dei quali, “Il mondo del silenzio”, vince nel 1956 il primo premio al Festival di Cannes.

2009- Muore improvvisamente nella sua casa sulle colline di Los Angeles Michael Jackson, l’icona della musica pop, uno dei personaggi più controversi della musica contemporanea. Ha 50 anni. A causare la sua morte un abuso di farmaci di cui Jackson fa uso da svariati anni.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Venere tornerà dalla tua parte, ma ora cerca di evitare polemiche. Sul lavoro, tu non ti scoraggi mai, anche se la situazione non è molto convincente. O meglio, lo è a metà!

Toro: Buone notizie per l’amore potresti anche rimetterti in gioco. Sul lavoro, pensa bene e rifletti prima di firmare un accordo o un patto. Nel fine settimane potrebbe esserci del nervosismo nell’aria!

Gemelli: In amore sarà fondamentale per chiarire qualcosa o per parlare con una persona che realmente ti interessa. Sul lavoro, chi è rimasto fermo ora può recuperare!

Cancro: La Luna è in opposizione, sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso in amore. Sul lavoro, non buttare all’aria una bella occasione e pensa a un nuovo accordo!

Leone: Venere sarà nel tuo segno. Sul lavoro, la situazione è positiva, cerca solo di allontanare le polemiche!

Vergine: In amore oggi è arrivato il momento di affrontare tutto quello che non è andato negli ultimi giorni. Sul lavoro, occhio a una persona nata sotto il segno dei Pesci e attenzione agli affari che sembrano perfetti, c’è sempre qualcosa che non torna!

Bilancia: In amore cerca di non programmare eventi troppo impegnativi. Sul lavoro, mantieni la calma perché oggi potresti perdere la pazienza!

Scorpione: In amore servono dei chiarimenti, ancora di più ora che ci avviciniamo alla fine del mese. Sul lavoro, Giove è favorevole, anche se chi non ha un’occupazione è preoccupato!

Sagittario: Se la tua storia è forte e solida, il weekend sarà veramente piacevole. Sul lavoro, le tue intenzioni e idee sono ottime, in settimana ci sarà un miglioramento!

Capricorno: Tutto andrà meglio in amore: queste sono giornate ottime per chiarire quello che non va. Sul lavoro, c’è bisogno di fondi per investire, ma ora tutto sembra complicato!

Acquario: La Luna sarà dalla tua parte, ma questo weekend prenditelo per risolvere quello che non va. Sul lavoro, è normale ora non essere pienamente soddisfatti: tra l’altro Marte ti fa essere ancora più agitato!

Pesci: Queste per i sentimenti sono giornate importanti per fare delle scelte. Sul lavoro, cerca di avanzare le tue proposte perché con queste stelle tutto potrebbe migliorare. Forza!