Venerdì 25 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 25 febbraio. E’ il 56° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 309 giorni.

Santi del giorno: San Romeo (Carmelitano di Lucca)

Etimologia: Romeo, deriva dal greco rhomaios, latinizzato in romaeus, ed ha il significato di “pellegrino che va per devozione a Roma”.

Il nome fu reso celebre dalla tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet).

Accadde Oggi

. 1570. Papa Pio V scomunica la regina Elisabetta I d’Inghilterra dichiarandola eretica e svincolando i sudditi dall’obbligo di fedeltà ed obbedienza.

Papa dichiarandola eretica e svincolando i sudditi dall’obbligo di fedeltà ed obbedienza. 1695 – Terremoto di Santa Costanza: l’evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi

e nei paesi limitrofi 1836. L’americano Samuel Colt brevetta una pistola “revolver” a cilindro rotante con 6 pallottole dandole il nome di rivoltella .

L’americano brevetta una pistola “revolver” a cilindro rotante con 6 pallottole dandole il nome di . 1922. Viene eseguita a Versailles la condanna a morte mediante ghigliottina di Henri Landru , un serial killer conosciuto con il soprannome di “Barbablu” . Fingendosi vedovo, aveva sposato e ucciso 10 donne facendone sparire i corpi e incamerandone i beni.

Viene eseguita a Versailles la condanna a morte mediante ghigliottina di , un serial killer conosciuto con il soprannome di . Fingendosi vedovo, aveva sposato e ucciso 10 donne facendone sparire i corpi e incamerandone i beni. 1939 . Entra in vigore il regio decreto che stabilisce l’obbligo di contrarre matrimonio per poter ottenere promozioni nella pubblica amministrazione .

. Entra in vigore il regio decreto che stabilisce per poter . 1964. Diventa campione mondiale dei pesi massimi il pugile Cassius Clay battendo Sonny Liston. Prenderà il nome di Muhammad Alì .

Diventa campione mondiale dei pesi massimi il pugile battendo Sonny Liston. Prenderà il nome di . 1972 . La Germania paga un riscatto di 5 milioni di dollari a un gruppo di dirottatori palestinesi per la liberazione dei passeggeri di un jumbo tedesco.

. La Germania paga un per la liberazione dei passeggeri di un jumbo tedesco. 1986. Il presidente-dittatore Ferdinando Marcos fugge dalle Filippine dopo 20 anni di potere: aveva tentato di truccare l’esito delle elezioni. La presidenza viene assunta dea Corazon Aquino .

Il presidente-dittatore dopo 20 anni di potere: aveva tentato di truccare l’esito delle elezioni. La presidenza viene assunta dea . 2003. Muore a Roma, all’età di 82 anni, uno dei più grandi attori italiani, Alberto Sordi .

Muore a Roma, all’età di 82 anni, uno dei più grandi attori italiani, . 2011. A Fairbanks in Alaska vengono trovati da un gruppo di ricercatori i resti di un bambino vissuto all’epoca della glaciazione , cioè circa 11.500 anni prima.

A Fairbanks in Alaska vengono trovati da un gruppo di ricercatori i resti di un , cioè circa 11.500 anni prima. 2013 – Alle elezioni politiche il Pd ottiene il 29,50% dei voti, il Partito delle Libertà il 29,18%, il M5s il 25,56. Il Partito Democratico conquista la maggioranza dei seggi alla Camera, ma non al Senato con 131 senatori, contro i 116 del Pdl e i 55 del Movimento Cinquestelle..

Nati

Sei nato oggi? Anche se non te ne rendi conto la tua è una natura spirituale. Abbandona gli schemi di vita che ti sono stati insegnati e segui il tuo cuore. Denaro e carriera non hanno per te alcun significato: cerca un’occupazione che ti permetta di esprimere la tua creatività e i tuoi sentimenti. In amore non seguire le lucciole e concediti solo a chi davvero si mostrerà degno di te.

Francesca Michielin

Carlo Goldoni

1943 – George Harrison : Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1866 – Benedetto Croce: Ribattezzato come il “filosofo della libertà”, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero liberale europeo.

1945 – Teo Teocoli: Comico e personaggio televisivo molto popolare, attivo fin dagli anni Settanta anche a teatro e sul grande schermo. Nato a Taranto, in Puglia, Antonio Teocoli, in arte Teo.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 25 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Luna favorevole in amore, ma attenzione che da domani tornerà il vostro solito momento di incertezza. Sul lavoro c’è una questione in sospeso per quanto riguarda il denaro, ma ci si può riscattare.

Toro – In arrivo giornate di recupero per i sentimenti, le prossime tre. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale. Sul versante lavoro chi sta in proprio cerca un modo per ripartire da zero, chi invece è un dipendente potrebbe rivedere un accordo oppure ridimensionare un impegno.

Gemelli – In amore la Luna è ancora opposta: c’è impazienza, prendete tutto con troppa foga, nulla di grave in ogni caso. Sul lavoro è meglio rimandare qualsiasi discussione o impegno a domani.

Cancro – E’ necessario risolvere un piccolo problema entro la fine della settimana. Non è nulla di nuovo. Le discussioni con i parenti andrebbero risolte a partire da marzo.

Leone – Attenzione in amore, in arrivo un confronto spinoso entro la fine di febbraio. Siete impegnati a trovare soluzioni anche sul fronte lavorativo.

Vergine – Buono l’amore: sensazioni positive e e Venere favorevole sono con voi fino al 6 marzo. Sul lavoro dovete essere pazienti anche se a volte vi sembra che tutti vi secchino.

Bilancia – In amore giornata interessante, un po’ di fatica in arrivo nei prossimi giorni. Sul lavoro le stelle invitano a fare progetti per il futuro: in arrivo un cambiamento molto atteso.

Scorpione – In amore cercate di fissare un incontro oppure liberate il cuore se siete rimasti soli. La fine della settimana pota consiglio. Sul lavoro Giove è in ottimo aspetto: l’ideale per chi vuole fare una proposta o cambiare strada.

Sagittario – In amore la Luna oggi è attiva e invita a fare delle belle cose, compreso avvicinarsi al partner. Sul lavoro è meglio non proseguire situazioni inutili solo per presa di posizione.

Capricorno – In amore la Luna presto sarà nel vostro segno. Il fine settimana sarà importante in amore. Sul lavoro sono favorite le attività autonome. Potete accettare un cambiamento e concludere accordi.

Acquario – Buone le stelle, in amore, durante questo fine settimana. Luna nel vostro segno il giorno 28: novità in arrivo. Non vi sentite tranquilli sul lavoro: non sono gli altri a bloccarvi, ma parte da voi. Non c’è chiarezza neanche a livello sociale.

Pesci – In amore c’è qualcosa che non va, cercate di evitare le polemiche. Sul lavoro cercate di affrontare con fiducia le novità, lavorerete meglio settimana prossima.