Mercoledì 24 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 novembre è il 328º giorno del calendario gregoriano. Mancano 37 giorni alla fine dell’anno

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne

Santi del giorno: Santa Flora di Cordova (Martire)

Etimologia: Floriana, deriva dal latino “flos-floris”, “fiore”, questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta Italia, anche nella variante di Flora, che era il nome della dea italica della primavera, popolare fra le genti sabine. Il significato augurale e i molti santi che ne hanno sostenuto l’espansione, l’hanno reso comune sino ai giorni nostri.

Accadde oggi

1859- Esce ‘Le Origini della specie’, il libro-scandalo del naturalista britannico Charles Darwin. Lo scienziato sostiene che l’evoluzione delle specie si basa sulla selezione naturale. La sua teoria mette in dubbio le tesi religiose sulla creazione del mondo, degli animali e dell’uomo.«Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere e l’eloquenza al servizio del pregiudizio e della falsità». È il convinto sostegno che Thomas Henry Huxley offrì al collega Charles Darwin e alle rivoluzionarie conclusioni della sua opera.

1914– Benito Mussolini viene espulso dal PSI. L’assemblea della sezione socialista di Milano non accoglie la tesi, sposata sulle pagine dell’Avanti! dall’ormai ex direttore, di sostenere l’intervento dell’Italia nella I guerra mondiale a fianco dell’Intesa.

1922- Muore il barone Sidney Costantino Sonnino. Presidente del Consiglio dei ministri del Regno per due volte, nel 1906 e nel 1909, Sonnino è anche Ministro degli Esteri nel governo Salandra nel 1914. Partecipa, pertanto, ai negoziati segreti che portano alla partecipazione dell’Italia alla I Guerra Mondiale, senza l’autorizzazione del paese, in cambio di ampliamenti territoriali stabiliti nel Trattato di Londra. Come Ministro degli Esteri prende poi parte alla Conferenza di Parigi del 1919 sui trattati di pace, confrontandosi con il mancato rispetto da parte di Inglesi e Francesi degli impegni assunti con il trattato di Londra.

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato chiedendo 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla

1989- In Cecoslovacchia tutto il vertice del partito comunista si dimette per far posto al cambiamento democratico. A dimettersi sono 24 membri del Politburo, più o meno gli stessi sostenitori dei carri armati sovietici chiamati nel 1968 per respingere le riforme della Primavera di Praga.

1991- Muore Freddie Mercury. Soltanto il giorno precedente il decesso, il leader dei Queen annuncia al mondo di essere affetto da immunodeficienza acquisita. Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Registrato all’anagrafe come Farrokh Bulsara, nacque a Stone Town (la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania).

2000- La corte d’Assise d’Appello di Roma condanna all’ergastolo Hashi Omar Hassan: il somalo viene riconosciuto come uno dei sette componenti del commando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. L’inviata del Tg3 e l’operatore erano in Somalia per seguire la guerra tra fazioni che stava insanguinando il Paese africano e le operazioni militari della missione “Restor Hope”. Hassan era stato identificato dall’autista di Ilaria Alpi e arrestato nel 1998, mentre si trovava a Roma per testimoniare davanti alla commissione Gallo sulle presunte torture commesse dai soldati italiani in Somalia. Nel secondo processo di appello, nel 2002, la pena per il somalo sarà ridotta a 26 anni. Tuttora è ufficialmente l’unico a pagare per la responsabilità dell’assassinio.

2009 – Viene rapita a Milano Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, e data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo.

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco.

Nati il 24 novembre

Sei nato oggi? L’intenso desiderio di giustizia che nutri nel tuo intimo, ti porta ad una professione volta ad aiutare gli altri e ad occuparti di problemi sociali. La tua opera sarà ancor più incisiva se lavorerai in gruppo. In amore punti su rapporti basati più sulla stima e la reciproca comprensione che sulla passione.

1826 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

1973 – Paola Cortellesi: La voce, che Mina indica tra le più belle d’Italia, è la sua arma segreta, che le permette di brillare nella recitazione, nell’imitazione comica e nel canto. Nata a Roma.

1978 – Vanessa Incontrada: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona, in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come indossatrice, che la porta a trasferirsi a Milano (il padre di Vanessa è italiano e la madre spagnola).

1864 – Henri de Toulouse-Lautrec: Nato ad Albi, in Francia, e morto a Saint-André-du-Bois nel 1901, è stato uno degli artisti postimpressionisti più importanti dell’Ottocento. Nelle sue opere dipingeva molti particolari e dettagli della vita bohémien, nella Parigi di fine secolo. Celebri le rappresentazioni dei bordelli parigini che egli stesso frequentava.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 24 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Ottime notizie: il transito del Sole porta un vigore nuovo in amore. Prevista una marcia in più anche sul lavoro, non mollate!

Toro – Attenzione in amore: nel pomeriggio si prevede una lieve agitazione sul versante amoroso. Generale agitazione anche dal punto di vista lavorativo, attenti a non fare azzardi nelle prossime 48 ore.

Gemelli – Calmatevi! Da oggi Mercurio in opposizione potrebbe rendervi nervosi dal punto di vista amoroso. Anche sul lavoro, se dovete dire qualcosa fatelo con calma.

Cancro – Se avete discusso in coppia recentemente è oggi il momento buono per chiarirsi. Sul lavoro abbiate pazienza: non si risolvono i problemi in poche ore.

Leone – La Luna entrerà nel vostro segno zodiacale, ciò può riportare una buona passionalità. Sul lavoro cercae di mantenere la calma: vi capita a volte di perdere le staffe per delle banalità. Non serve fare scelte sbagliate o innervosirsi per situazioni di minima importanza.

Vergine – In amore è previsto un miglioramento nel fine settimana. Possibili incontri speciali tra sabato e domenica. Sul lavoro la situazione è in generale buona, problemi solo sui soldi. Mercurio ha iniziato un transito difficile.

Bilancia – In amore la prima parte della giornata sarà sottotono, ma poi si recupera. Sul lavoro tenete sotto controllo le spese ed evitate le discussioni.

Scorpione – Non scoraggiatevi se la mattinata nn andrà bene in amore, il pomeriggio sarà migliore e la sera ancor di più. Sul lavoro dovete fare attenzione ai soldi, ci sono inoltre cambiamenti in vista per chi lavora a contatto con le persone.

Sagittario – La situazione astrologica è buona dal punto di vista amoroso. Domani incontro favorevole tra Sole e Luna. Sul lavoro è il caso che discutiate di un progetto entro pochi giorni.

Capricorno – Buone notizie in amore! La Luna non è più opposta, questo è un periodo di recupero. Nel pomeriggio si prevede uno stato di buona energia. Sul lavoro vi piace comandare, ma sappiate che ciò comporta delle responsabilità.

Acquario – La giornata parte bene in amore, nella seconda parte arriverà qualche soddisfazione. Sul lavoro lavorate meglio da soli, tuttavia avete bisogno del parere degli altri.

Pesci – La mattinata è migliore del del pomeriggio per quanto riguarda il versante amoroso. Chi è single dovrebbe cercare nuovi incontri. Sul lavoro non manca la possibilità di farsi valere