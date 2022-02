Mercoledì 23 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 23 febbraio. E’ il 54° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 311 giorni.

Santi del giorno: San Policarpo (Vescovo e Martire)

Accadde Oggi

303 – Inizio della persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano

532 – L’imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli

1346 - Bertold Schwarz inventa la prima arma da fuoco

1455. Il tipografo tedesco Johannes Gutenberg pubblica la Bibbia, il primo libro stampato in Europa con il sistema dei caratteri mobili .

1912. Il parlamento italiano vota il decreto di annessione della Libia all’Italia. Votano a favore anche i socialisti riformisti di Leonida Bissolati in contrasto con Filippo Turati, contrario alle politiche coloniali.

1958. Il pilota argentino Manuel Fangio , 5 volte campione del mondo di Formula 1, viene rapito nell’hotel Lincoln all’Avana dai cubani aderenti al “Movimento 26 luglio” capeggiato dal Fidel Castro. Sarà liberato due giorni dopo e rivelerà di essere stato trattato a champagne: scopo del rapimento era solo quello di non fargli correre il Gran Premio di Cuba.

1991 - Guerra del Golfo: le truppe di terra attraversano il confine dell’Arabia Saudita ed entrano in Iraq

1998 - Osama bin Laden emette una fatw? dichiarando un jih?d contro tutti gli ebrei e i crociati

2010 – Ignoti riversano nel fiume Lambro 2.5 milioni di litri di gasolio e altri idrocarburi causando un disastro ambientale

1455 – La Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro: Prima di questa data il libro era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie all’ingegno di un tipografo tedesco divenne il principale strumento di diffusione della cultura.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

Scomparsi oggi:

1855 – Carl Friedrich Gauss: Ricordato come il più grande matematico della modernità, i suoi studi hanno influito profondamente sull’evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Nato a Braunschweig.

1965 – Stan Laurel: Un genio assoluto della comicità di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio & Ollio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 23 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore il pomeriggio si prospetta migliore della mattina. Non sottovalutate le nuove proposte. Molti solleciti sul lavoro, dovete sanare dei debiti del passato. In arrivo nuove proposte.

Toro – In amore c’è qualcosa che non va. Ricordate che il vostro umore può fare la differenza quindi evitate di recriminare. Attenzione sul lavoro, c’è una situazione di contrasto in corso.

Gemelli – Avete poca voglia di amare, oggi. In serata potrebbero tornare delle perplessità. Anche il lavoro non è al massimo, colpa della Luna opposta che non vi fa concentrare.

Cancro – La mattinata è interessante: se ci sono stati problemi è meglio cercare di risolverli, specie dopo la prima settimana di marzo.

Leone – In amore la mattinata è discreta mentre il pomeriggio si recupera, ma fate attenzione ad Acquario e Toro. Sul lavoro vi sentite agitati, come se aspettaste una risposta.

Vergine – L’amore fa un po’ fatica questo pomeriggio, anche se non è nulla di grave. Attenzione a Sagittario e Gemelli. Per chi è fermo da un po’ qualcosa potrebbe ripartire, tuttavia restano delle piccole dispute, come se voleste strappare il contratto.

Bilancia – In amore il pomeriggio risulta migliore della mattina. C’è del nervosismo in quelle coppie che non hanno equilibrio. Sul lavoro cercate di evitare l’ansia e di farvi scivolare le cose addosso.

Scorpione – In amore le prossime giornate sembrano interessanti. Marzo, all’inizio del mese, porterà dei vantaggi. Sul lavoro dovreste prendere in considerazione le associazioni e le società.

Sagittario – Buono l’amore: nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno. Sul lavoro fate bene a esaminare le situazioni, ma attenzione a non sprecare energie per ciò che non ne vale la pena.

Capricorno – Buono l’amore, la Luna è attiva fin dal mattino e porta novità positive. La giornata del 23 è sì. Sul lavoro saranno in molti a rivolgersi a voi per risolvere un problema, avete molta energia.

Acquario – In amore al mattino c’è stanchezza, ma nel pomeriggio recuperate. Il mese si chiude con la Luna nel vostro segno. I nuovi lavori sono tutti favoriti, ma avete una grande capacità di azione, forse avete già chiuso una collaborazione.

Pesci – In amore queste sono giornate interessanti e di recupero: la Luna è favorevole e aiuta anche in un recupero psicofisico. Il lavoro è buono, avete idee valide, non lasciatevi scoraggiare. Sarete confusi in serata.