Lunedì 22 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 22 novembre è il 326º giorno del calendario gregoriano. Mancano 39 giorni alla fine dell’anno.

Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole

Santi del giorno: Santa Cecilia (Vergine e Martire) protettrice di musicisti, liutai, poeti e cantanti.

Etimologia: Cecilia, dal latino “Caecilius”, il nome, probabilmente di matrice etrusca e di ignoto significato, ebbe larga diffusione sia tra i patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio mostrato da alcuni santi martiri omonimi.

Accadde Oggi

1718 – Edward Teach, meglio noto come il pirata Barbanera (che nella sua carriera aveva catturato 140 navi), muore in una battaglia con la nave britannica Pearl.

Edward Teach, meglio noto come il (che nella sua carriera aveva catturato 140 navi), muore in una battaglia con la nave britannica Pearl. 1869 – Nei Cantieri Navali di Scott & Linton a Dumbarton, in Scozia viene varato il clipper britannico Cutty Sark, utilizzato per il commercio del tè sulla rotta delle Indie, famoso per le sue gare di velocità e la sua eleganza

1911 – I turchi, guidati da Mustafa Kemal , sconfiggono gli italiani nella battaglia di Tobruk nell’ambito della guerra italo-turca

– I turchi, guidati da , sconfiggono gli italiani nella nell’ambito della 1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Stalingrado. La situazione per gli attaccanti tedeschi di Stalingrado appare disperata durante il contrattacco sovietico e il generale Friedrich Paulus invia ad Adolf Hitler un telegramma nel quale annuncia che la VI Armata tedesca è circondata

1963– Dallas . Il corteo presidenziale viene fatto segno da colpi d’arma da fuoco che raggiungono al capo John Fitzgerald Kennedy . Il corpo del presidente degli Stati Uniti d’America si accascia sulle braccia di sua moglie Jacqueline. JFk morirà poco dopo

. Il corteo presidenziale viene fatto segno da . Il corpo del presidente degli Stati Uniti d’America si accascia sulle braccia di sua moglie Jacqueline. JFk morirà poco dopo 1968 - The Beatles pubblicano l’album doppio "The Beatles", più conosciuto come White Album

1974 - I Genesis pubblicano l’album The Lamb Lies Down on Broadway

1975 - Juan Carlos viene dichiarato re di Spagna a seguito della morte del dittatore Francisco Franco

2002 – In Nigeria, più di 100 persone vengono uccise durante un attacco contro le partecipanti al concorso di Miss Mondo

2005– In Germania, il leader dei Cristiani democratici, Angela Merkel, presta giuramento come cancelliere. È la prima volta, nella storia del paese, che una donna è chiamata a ricoprire tale carica. Merkel è anche il primo cancelliere nato e cresciuto in Germania est sotto il regime comunista.

In Germania, il leader dei Cristiani democratici, È la prima volta, nella storia del paese, che una donna è chiamata a ricoprire tale carica. Merkel è anche il primo cancelliere nato e cresciuto in Germania est sotto il regime comunista. 2012 – Un gruppo di ricercatori a Washington scopre che il feto sbadiglia nell’utero: un segnale di maturazione del cervello.

1963 – John Kennedy assassinato a Dallas: “Interrompiamo questo programma per trasmettervi questo rapporto speciale della ABC Radio. C’è un rapporto speciale da Dallas, Texas. Tre colpi d’arma da fuoco hanno colpito il corteo del Presidente Kennedy oggi in centro a Dallas, Texas. Questa è la ABC Radio”. È Don Gardner della ABC Radio network a informare la nazione, un’ora dopo, del dramma che si è consumato a Dallas nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre. Al passaggio del corteo presidenziale nell’affollatissima Dealey Plaza sono stati uditi tre spari, forse quattro, per alcuni testimoni provenienti da una collinetta erbosa sul lato della strada, per altri (in maggioranza) dal deposito di libri della Texas School. È qui che al sesto piano, nascosto tra gli scatoloni, gli agenti trovano un fucile modello Carcano 91 (di fabbricazione italiana) e, in corrispondenza di una finestra affacciata sul luogo dell’attentato, due bossoli.

Nati

Sei nato oggi? Il tema dominante nella vita dei nati il 2 novembre è quello della liberazione. Le donne chiedono in genere a gran voce parità di trattamento e autonomia e sono pronte a superare ogni ostacolo che si frapponga sul cammino verso la realizzazione personale.

1984 – Scarlett Johansson: Sensualità e fascino sono la marcia in più che fanno di lei una delle attrici più ammirate della nuova generazione.

Scomparsi

2007 – Muore a Losanna il coreografo Maurice Bejart. Nel 1993 aveva ricevuto il Premio Imperiale, uno dei più prestigiosi riconoscimenti giapponesi all’arte mondiale.

2008– Muore Sandro Curzi, giornalista e politico. Nel 1949 era stato fra i fondatori della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 1959 entra a “l’Unità”, poi passa a “Paese sera” di cui diventerà vice direttore. Nel 1975 entra in Rai al Gr1 diretto da Biagio Agnes, con il quale nel 1978 darà vita al Tg3, che dirigerà dal 1987 al 1993. Dal 1998 al 2005, dirige “Liberazione”, l’organo di Rifondazione comunista.

Oroscopo della settimana

Non c’è lunedì senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: ci sono stati pianeti un po’ ‘storti’, ma c’è un biennio di recupero; evitare di andare di fretta, dare tempo al tempo; settimana migliore rispetto alla precedente; lunedì e martedì la Luna dà garanzie.

TORO: mercoledì e giovedì la Luna nel segno è importante; la forza sprigionata nel lavoro e in amore tornerà utile; nelle relazioni in cui il lavoro toglie tempo, stare attenti;

GEMELLI: il fine settimana prossimo sarà molto interessante;

CANCRO: Venere è contraria in campo sentimentale; impostare progetti validi in amore; mercoledì e giovedì le giornate migliori;

LEONE: si sta vivendo una situazione un po’ conflittuale, forse per via delle cose nuove che si stanno facendo; mercoledì e giovedì giornate caotiche;

VERGINE: settimana molto forte, specie mercoledì e giovedì;

BILANCIA: Venere è contraria, permette di dire delle cose in famiglia ma solo fino ad un certo punto; occhio domani e dopodomani, bel cielo nel weekend;

SCORPIONE: nel fine settimana prossimo potrebbero arrivare delle soddisfazioni.

SAGITTARIO: grande cielo con una bella situazione almeno fino a giovedì; amore importante.

CAPRICORNO: momento di lotta e di forza ma anche di grande vivacità creativa; Venere è in opposizione ma nel lavoro si possono fare grandi cose;

ACQUARIO: attenzione nelle giornate di mercoledì e giovedì; il weekend sarà migliore;

PESCI: la quadratura della Luna da venerdì a domenica sarà un po’ agitata;