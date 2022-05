Venerdì 20 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 maggio è il 140° giorno del calendario gregoriano. Mancano 225 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bernardino da Siena (Sacerdote), protettore di predicatori, pubblicitari, lanaioli, tessitori, pugili.

Oggi si festeggia la terza Giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data del 20 maggio è stata scelta in onore dello sloveno Anton Janša tra i fondatori della moderna apicoltura.

L'obiettivo della celebrazione è sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni sull’importanza di questi insetti, preziosissimi e insostituibili per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza alimentare della nostra e di altre specie viventi.

Accadde Oggi

1519 – Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo

1793 – Viene proposta e approvata in Francia l’adozione del Calendario rivoluzionario francese

1874- Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. L’ideatore dei jeans, Levi Strauss, si era trasferito dalla Germania negli Stati Uniti, per aprire insieme ai suoi fratelli maggiori, Jonas e Louis, una fabbrica di abbigliamento a New York.

1882- A Vienna, viene firmata la Triplice Alleanza da Germania, Austria-Ungheria e Italia. A volerla, è principalmente l’Italia, desiderosa di rompere il suo isolamento e di contrastare l’espansionismo francese in Africa.

1905 – Avviene la prima proiezione cinematografica in Italia

1958 – Italia: entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione

1960- Al Festival internazionale del cinema di Cannes, “La dolce vita” di Federico Fellini vince la Palma d’Oro. La pellicola, che batte ogni record di incassi e diventa un caso nazionale, segna il costume italiano.

1980 – Fondata Legambiente: Nel pieno della battaglia “antinucleare”, l’ambientalismo italiano trovò nuova linfa sotto l’insegna del cigno verde. Fu il simbolo scelto da un gruppo di giovani ecologisti e scienziati, che il 20 maggio si riunirono nella Lega per l’ambiente, più tardi ribattezzata “Legambiente”.

1999- Le Brigate rosse uccidono, con nove colpi di pistola, il professor Massimo D’Antona, giuslavorista e consulente del Ministero del Lavoro. L’omicidio avviene alle 8.30 di mattina, davanti allo studio del professore, in Via Salaria a Roma.

2012 – Un violento terremoto scuote l’Emilia Romagna provocando gravissimi danni.

1873 – Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans: Fedeli compagni di viaggio nella vita, i jeans non conoscono distinzioni di età e di circostanze. Classici o scambiati, strappati o bucherellati, stretti o a zampa d’elefante, con i bottoni o con la zip, non tramontano mai, resistendo a tutte le mode. Nella storia dei pantaloni più amati in assoluto, c’è l’incontro della tradizione tessile italiana e il senso d’avventura dei pionieri del West America.

Nati

Sei nato oggi? Qualunque cosa i nati il 20 maggio amino fare, lo fanno senza misura. Non sono certo i tipi che riescono a tenersi dentro quello che provano: non possono proprio fare a meno di esternarlo, e anzi, non si accontentano di esprimersi nel vuoto, ma hanno bisogno di riversare tutta la loro energia su coloro che li circondano. E’ quasi come se i nati in questo giorno fossero alla continua ricerca di divertimento, di antidoto alla noia, e ciò può arrivare ad alterare i rapporti con gli altri, che qualche volta si sentono ridotti al ruolo di intrattenitori.

1967 – Gabriele Muccino: Regista e sceneggiatore tra i più quotati del cinema italiano contemporaneo, apprezzato anche ad Hollywood dove ha girato i suoi ultimi film.

1944 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock.

Scomparsi

1506 – Muore di cancro a Valladolid in Spagna Cristoforo Colombo. Il navigatore era nato a Genova nel 1451.

