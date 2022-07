Mercoledì 20 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 luglio è il 201° giorno del calendario gregoriano. Mancano 164 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Elia (Profeta)

Accadde Oggi

555 – Verona, dopo due anni di resistenza, cade sotto il dominio dell’impero bizantino

1578 – A Roma presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina vengono arrestate undici persone, tutte di sesso maschile. L’accusa è quella di aver costituito un circolo segreto di uomini all’interno del quale si manifestavano legami di affetto omosessuale, si consumavano rapporti carnali e si consacravano vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso osservando la liturgia ecclesiastica, con la complicità di alcuni frati. Il processo avanti al Tribunale Criminale del Governatore si concluse con una condanna esemplare per otto degli imputati, tutti ritenuti colpevoli dei reati di sodomia e profanazione dell’istituto matrimoniale. La pena inflitta fu la condanna a morte per impiccagione, eseguita il 13 agosto al Ponte Sant’Angelo, con successivo rogo degli otto corpi. Un frate venne assolto forse per evitare un coinvolgimento diretto della Chiesa cattolica. Altre due persone collaborarono solertemente ed evitarono la morte

1865 – Nascono le Capitanerie di porto : A vigilare da quasi un secolo e mezzo sulle coste italiane, sulla sicurezza in mare e sui traffici marittimi è il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dipendente dalla Marina Militare e operante come ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1944 - Adolf Hitler sopravvive al Complotto del 20 luglio, un tentativo di assassinio guidato da Claus Schenk von Stauffenberg

1969 – L’uomo sbarca sulla Luna: “Ha toccato”. L’entusiastico annuncio del conduttore televisivo Tito Stagno comunica ai telespettatori che l’Apollo 11 ha toccato il suono lunare alle 22,17, ora italiana, Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie.

1985 – Il luogo in cui affondò il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha (nel *1622), viene trovato a 60 chilometri dalla costa di Key West, da cercatori di tesori che recupereranno 400 milioni di dollari in monete ed argento

2001 – G8 di Genova. Per la terza volta l’Italia ospita il forum dei governi delle principali potenze più industrializzate del mondo, divenute otto con l’ingresso della Russia nel 1998 (le altre sono Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada). Fin dalla vigilia del vertice si registrano scontri tra le forze dell’ordine e i dimostranti che cercano di accedere alla cosiddetta ”zona rossa”, tra cui i più violenti sono gli anarchici Black Bloc. Le fasi più drammatiche si vivono con la morte di un giovane dimostrante, Carlo Giuliani, e il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, nel corso del quale si verificano pestaggi e violenze a danno dei manifestanti, oggetto di un'azione giudiziaria nei confronti del comando di Polizia. Quest'ultimo episodio ispira nel 2012 il film Diaz del regista Daniele Vicari.

La Cassazione condanna in via definitiva gli alti funzionari della Polizia per la sanguinosa irruzione alla scuola Diaz. Un'altra pesante condanna arriva dalla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, che definisce "torture" i metodi utilizzati in occasione del blitz.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 20 luglio riescono spesso a raggiungere le vette più alte della vita per poi discenderne fino al punto più basso: quella degli alti e bassi è una costante di quasi tutti gli aspetti, professionali, sentimentali, familiari e sociali, della loro vita, come pure dei loro sogni e hobby. Salite e discese sono parte integrante della loro personalità.

1947 – Carlos Santana: Nato ad Autlán de Navarro, nella parte occidentale del Messico, Carlos Augusto Alves Santana non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti.

Scomparsi

1937 – Guglielmo Marconi: Tra i più grandi inventori di tutti i tempi, è considerato il padre della radio e in generale il principale artefice della comunicazione a grandi distanze.

1973 – Bruce Lee: Un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli USA e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, con una luna così bella non può non fiorire l'amore. Anche le amicizie risentiranno in modo positivo di questo influsso, così come il lavoro. Ottime capacità decisionali.

Toro - Cari toro, con Venere favorevole a partire dal 22 del mese aspettatevi di vivere belle emozioni. Sul lavoro si sbloccano tutte le questioni irrisolte.

Gemelli - In questa giornata, cari gemelli, dovete riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione. La luna opposta vi spinge a essere prudenti. Sul piano lavorativo attenzione alle polemiche.

Cancro - Cari cancretti oggi potrebbero tornare a galla problemi nella vostra relazione che erano stati lasciati in sospeso. È giunta l'ora di risolverli. Dal punto di vista lavorativo, è premiata la creatività.

Leone - Cari leone, oggi le stelle vi sorridono. Se avete progetti con il partner potrete portarli avanti mentre sul lavoro bisogna mantenere un atteggiamento fiducioso. Avete voglia di cambiare lavoro ma bisogna avere pazienza.

Vergine - Cari vergine, se provate emozioni nei confronti di qualcuno meglio fissare un appuntamento entro il 22 del mese. Sul lavoro siete pronti alla svolta con nuovi accordi.

Bilancia - Cari bilancia, con la luna così bella le emozioni saranno esaltate e potrete vivere bei momenti con qualcuno del sagittario. Per quanto riguarda il lavoro è il momento per dedicarsi a progetti nuovi.

Scorpione - Cari scorpione questa è una giornata positiva per i sentimenti e non dovete dimenticare che Venere sarà nel segno dal 22 luglio. Sul lavoro arriverà un miglioramento tanto desiderato, fatevi valere!

Sagittario - Per i nati sagittario questa è una giornata positiva che regala emozioni e appiana i contrasti. Sul piano lavorativo partite con una marcia in più. Sfruttate queste stelle.

Capricorno - Per i Capricorno questo è un bel periodo, soprattutto per i single. Non siate chiusi in voi stessi ma apritevi all'altro perché potreste fare ottimi incontri. Sul lavoro buone le idee.

Acquario - Cari acquario, con la luna nel segno potrete vivere bellissime emozioni. Sul lavoro attenzione a non riversare le frustrazioni sugli altri ma abbiate il coraggio di cambiare ciò che non vi piace.

Pesci - Cari pesciolini, se avete una storia in crisi dovete fare attenzione. Possibili le discussioni verso fine mese. Sul lavoro, invece, preparatevi a rivedere tantissime soddisfazioni.