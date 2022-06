Lunedì 20 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 giugno è il 171° giorno del calendario gregoriano. Mancano 194 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Ettore (Martire)

Etimologia: Ettore, il nome deriva dal greco Ek-tor, latinizzato in Hector e viene comunemente tradotto in “potente, forte sostenitore”.

Il 20 giugno è la Giornata mondiale dei rifugiati e la Giornata Mondiale del Cinema Italiano.

Il 20 giugno 2020 si celebra il solstizio d’estate, data che nell’emisfero boreale sancisce l’inizio ufficiale della stagione estiva astronomica, che terminerà con l’equinozio di settembre. In occasione del solstizio di giugno abbiamo anche la giornata più lunga dell’anno, in quanto si registra il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore.

Accadde Oggi

1791 – Il Re francese Luigi XVI tenta la fuga dalla Francia travestito da servo, ma viene riconosciuto e fermato nella città di Varennes-en-Argonne

1837 – Sul trono d’Inghilterra, dopo la morte di Guglielmo IV, sale la nipote diciottenne Vittoria, figlia del fratello Edoardo, duca di Kent.

1859- Stragi di Perugia. A Perugia i mercenari svizzeri di Pio IX abbattono il Governo Provvisorio che chiede l’indipendenza dallo Stato Pontificio e dopo essere entrati in città risalgono verso il centro massacrando sia i cittadini armati che bambini, donne e anziani rifugiati nelle case.

1896 – Invenzione del tachimetro per automobili: A un insegnante inglese, Edward Prew, venne l’idea di adattare per l’automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Un’intuizione geniale che segnò per sempre il mondo dei veicoli a motore, sui quali questo strumento è universalmente installato per misurare la velocità istantanea.

1979- Nilde Iotti viene nominata presidente della Camera dei Deputati. Una carica che le verrà rinnovata per tre volte consecutive tanto da permetterle di dirigere l’aula di Montecitorio per 13 anni fino al 1992.

1991- Con 338 voti contro 320 Berlino diventa capitale della Germania e sede unica del parlamento e del governo federale. Dopo il crollo del muro e la riunificazione tedesca, Berlino diventa sempre di più il simbolo vivente della storia tedesca.

Nati

1967 – Nicole Kidman: Sguardo di ghiaccio e fascino intenso è la formula vincente della sua luminosa carriera di attrice, completata dall’Oscar come “miglior attrice protagonista” conquistato nel 2003 con “The Hours”.

