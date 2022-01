Giovedì 20 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 20° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 345 giorni.

Santi del giorno: San Sebastiano (Martire)

Etimologia: Sebastiano, “Sebastòs”, termine greco indicante un uomo “augusto, venerabile”, era già presente a Roma con la forma latinizzata “Sebastianus”. In epoca imperiale, era un appellativo destinato ai personaggi più illustri.

Accadde Oggi

69 dC- Tito Flavio Vespasiano diventa imperatore di Roma .

1265 – Si tiene a Londra nel palazzo di Westminster la prima seduta del parlamento inglese.

1752 – Iniziano i lavori alla Reggia di Caserta (268 anni fa): «Deliciae regis felicitas populi». Così era inciso sulla medaglia sotterrata da re Carlo insieme alla prima pietra del nuovo palazzo reale. Un'opera destinata a diventare il simbolo di una città e Patrimonio dell'Umanità.

1792 – Luigi XVI è condannato a morte.

1812 – Vengono pubblicate in Germania le fiabe dei fratelli Grimm nelle quali compaiono personaggi come Cenerentola, Cappuccetto Rosso, il Gatto con gli stivali, Hansel e Gretel.

1841 – La Cina cede Hong Kong al Regno Unito

1858 – Il Papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Cum nuper, sulle calamità naturali occorse nel Regno delle Due Sicilie, sulla necessità di sempre maggiore cautela nella scelta degli ordinandi, vista la cattiva condotta di certa parte del clero locale

1885 – L.A. Thompson brevetta le montagne russe

1892 – A Springfield, Massachusetts viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro

1917- In Unione Sovietica viene fondata la CHEKA. Antenata del KGB, è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzer?inskij per combattere i nemici del nuovo regime bolscevico.

1937 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni Presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell'anno successivo all'elezione.

1942 - Alla conferenza di Wannsee (presso Berlino) i nazisti decidono di risolvere la questione ebraica con la soluzione finale

1961 – John F. Kennedy diventa ufficialmente il 35º presidente degli Stati Uniti

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra l’album dei Rolling Stones Between the Buttons

1986 – Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del tunnel della Manica

1989- Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega. Ex collaboratore della CIA, poi accusato di traffico di droga e per questo entrato in rotta di collisione con l'amministrazione statunitense, Noriega aveva assunto il controllo del Paese nel 1986.

1999- Macao, ex colonia portoghese, diventa una regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. Gli accordi tra Cina e Portogallo fissano al 1999 il ritorno del territorio sotto la sovranità cinese.

2006- Piergiorgio Welby, politico e attivista costretto da una distrofia muscolare all'immobilità assoluta e al mutismo sebbene mentalmente lucido, ottiene, dopo anni di battaglie, che vengano sospese le cure e staccati i macchinari che lo tengono in vita. Muore poco dopo. Il suo caso ha aperto un acceso dibattito in Italia sull'accanimento terapeutico e sul diritto all'eutanasia. Il medico che, secondo la volontà di Welby, lo ha sedato e ha staccato il respiratore è stato prosciolto da ogni accusa.

2009 – Barak Obama, primo presidente di colore degli Stati Uniti, si insedia nella carica con il giuramento davanti al Campidoglio di Washington.

, nella carica con il giuramento davanti al Campidoglio di Washington. 2017 – Donald Trump diventa il 45º presidente degli Stati Uniti

Nati

Sei nato oggi? Sei molto anticonformista e combatti tenacemente qualsiasi forma di pregiudizio. Le tue battaglie in difesa dei diritti individuali e della libertà ti procurano molta ammirazione e hai ottime possibilità di riuscita nel campo giuridico, politico o sindacale. In amore sei molto fortunato e le tue relazioni sono in genere assai gratificanti, ma questo non basta per farti rinunciare alla libertà che ami tanto.

1920 – Federico Fellini: Nell’olimpo dei migliori registi di sempre, al punto che l’aggettivo felliniano ovunque rievoca scene immortali che hanno fatto la storia della settima arte. Nato a Rimini e morto a Roma nel 1993.

1958 – Lorenzo Lamas: Il binomio fascino ed arti marziali ha fatto la sua fortuna sul grande ma soprattutto sul piccolo schermo. Californiano di Santa Monica.

Scomparsi oggi:

1993 – Audrey Hepburn: Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età.

1984 – Johnny Weissmuller: «Come può un tizio arrampicarsi sugli alberi, dire “Io Tarzan, tu Jane” e guadagnare milioni? Il pubblico perdona il mio modo di recitare perché sa che sono stato un atleta.

2014 – Si spegne ottantenne a Bologna il maestro Claudio Abbado, considerato uno dei maggiori direttori d’orchestra di tutti i tempi con Toscanini e Von Karajan.

1968- Muore a 66 anni lo scrittore John Steinbeck, autore de “La valle dell’Eden”, premio Nobel per la Letteratura.

1982- Muore, all’età di 95 anni, il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein. Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra.

1991 – Muore a 67 anni in un albergo di Milano l’attore Walter Chiari.

Oroscopo di Paolo Fox 20 gennaio: giovedì favoloso in amore e lavoro. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – avete bisogno di un po’ di tempo solamente per voi stessi, stare soli vi aiuterà a prendere le decisioni migliori per voi ed il partner. Progetti bloccati sul lavoro in questo periodo, meglio attendere con pazienza.

Toro – qualsiasi cosa volte dire, ditela solamente nel pomeriggio, la mattina è un po’ già di corda per voi. Meglio chiarire le vostre posizioni sul lavoro in vista di un fine settimana particolarmente favorevole.

Gemelli – più marzo si avvicina, e più l’amore comincerà ad essere protagonista delle vostre vite. Sul lavoro ci sarà a breve un periodo di forti revisioni dei conti.

Cancro – nel pomeriggio grande recupero psicofisico, sino ad allora, fareste bene a non affaticarvi in discussioni inutili. Sul lavoro molte opportunità, ma non è il caso di agitare troppo le acque.

Leone – avete bisogno di un po’ di attenzione verso voi stessi, è necessario valutare bene le emozioni di cui avete bisogno. Per il lavoro, sarebbe il caso di programmare una pausa.

Vergine – pomeriggio trionfante, con la Luna che entra a pieno diritto nel vostro segno zodiacale. Sul lavoro i pianeti allineati vi sorridono, incontri fruttuosi e positivi.

Bilancia – se avete da tempo altre storie, ma siete comunque attratti da un’altra persona, prendetevi tempo fino a marzo. Anche sul lavoro, le grandi soluzioni arrivano solamente con la primavera.

Scorpione – pomeriggio di gran lunga migliore della mattinata per i sentimenti. Sul lavoro, migliora nettamente la situazione, approfittatene per raggiungere i vostri traguardi oggi.Sagittario – nel pomeriggio un po’ di turbolenze, potreste ritornare a discuter con qualche persona cara. Sul lavoro, non abbiate paura di lanciarvi in nuove sfide.

Capricorno – se c’è qualcosa che volete dire in amore, è meglio farlo entro le prossime 48 ore. Se non vi piacciono come lavorano altre persone o colleghi, beh, tagliate i ponti.

Acquario – oggi giornata di recupero per l’amore e le relazioni, non si escludono grandi ritorni. Sul lavoro, iniziate a guardare al futuro con energia e fiducia.

Pesci – nel pomeriggio potrebbe tornare un po’ di apatia, oppure la voglia di mettere alla prova il vostro partner. Sul lavoro ci sono molti progetti da discutere e vagliare con calma.