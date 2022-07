Sabato 2 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 luglio è il 183° giorno del calendario gregoriano. Mancano 182 giorni alla fine dell’anno. È il giorno centrale di ogni anno: l’istante centrale dell’anno cade alle 12:00 am degli anni non bisestili.

1957 - Torino: La FIAT presenta ufficialmente la Fiat 500 al circolo Sporting

1566 - Muore, a Salon de Provence, Michel de Notre-dame, universalmente noto come Nostradamus . Astrologo e medico, noto e apprezzato in tutta la Francia, Nostradamus viene promosso Consigliere del Re da Caterina de’ Medici.

1897 – Marconi brevetta la radio: Il giovane Guglielmo Marconi inizia i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche nella villa paterna di Pontecchio (oggi frazione del comune di Sasso Marconi) ispirato agli studi del fisico Hertz. La prima trasmissione telegrafica senza fili avviene dal suo laboratorio alla collina di fronte, dove si è posizionato il fratello Alfonso insieme con l'aiutante Marchi. Marconi trasmette il segnale che aziona il campanello al di là della collina e un colpo di fucile in aria lo avverte che l'esperimento è riuscito.

1947- Nella cittadina di Roswell, nel New Mexico, viene avvistato un oggetto luminoso discoidale. Nella notte, l'UFO, precipita nel deserto. L'FBI, arrivata sul posto, smentisce le voci sul naufragio di un oggetto volante alieno, alimentando, in questo modo, sui giornali le teorie su una "congiura del silenzio".

1959 – Matrimonio tra Alberto II dei Belgi e Paola Ruffo di Calabria

1900 – Volo del primo dirigibile moderno: Il lago di Costanza, in Germania, fece da teatro a uno degli eventi cruciali della storia dell’aviazione. Da qui prese il volo lo Zeppelin LZ 1, primo esempio di dirigibile moderno, in quanto completamente governabile, e primo di una lunga serie di modelli, costruiti dalla prestigiosa ditta fondata dall’ex generale tedesco Ferdinand von Zeppelin.

1961- Muore suicida Ernest Hemingway. Il grande scrittore statunitense inizia la sua carriera negli anni 20, quando, di ritorno dal fronte della Prima guerra mondiale, si trasferisce a vivere a Parigi. Hemingway conduce una vita irrequieta, descritta in "Fiesta", e segnata da crisi depressive.

1987 – La prima donna Presidente della Camera entra nella storia: Leonilde Iotti, nota con il diminutivo di Nilde, deputato del Partito Comunista Italiano, viene eletta, per la terza volta consecutiva, Presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati.

2008- Il governo colombiano annuncia la liberazione di Ingrid Betancourt e di altri 14 ostaggi delle Farc grazie ad un blitz delle forze armate. Ingrid Betancourt, fondatrice del partito "Ossigeno verde", candidata alle elezioni presidenziali, icona della lotta anti-corruzione in Colombia.

2011 – Nel cortile del Palazzo dei Principi di Monaco si tiene la cerimonia religiosa di matrimonio tra S.A.S. Alberto II di Monaco e Charlène Wittstock

Sei nato oggi? I nati il 2 luglio, come tutti coloro che hanno forte capacità di immedesimarsi negli altri, sono fortemente emotivi e recettivi nei confronti dei sentimenti altrui. Si distinguono in 2 categorie principali: coloro che tengono per sé questi sentimenti e coloro che invece li esprimono in modo appariscente.

1877 – Hermann Hesse: Autore e aforista tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale.

1951 – Michele Santoro: Il re degli anchorman italiani, un personaggio che divide per le sue manifeste idee politiche, ma senza dubbio uno dei protagonisti del giornalismo televisivo.

