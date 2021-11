Venerdì 19 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano. Mancano 42 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Fausto di Alessandria (Diacono e Martire)

Etimologia: Fausto, il latino “faustus”, ovvero “felice, gradito, beneaugurante”, divenne molto frequente in epoca romana.

Giornata internazionale dell’uomo, Giornata Mondiale della Filosofia, Giornata mondiale del Gabinetto

Accadde oggi

1493 – Nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo Cristoforo Colombo approda su un’isola alla quale dà il nome di San Juan Batista, l’attuale Porto Rico.

1816 – Con il benestare dello zar Alessandro I viene fondata a Varsavia l’Università Reale di Polonia.con 5 facoltà: Legge, Medicina, Filosofia, Teologia, Arte e studi umanistici.

1901 – Brevettata la macchina per il caffè espresso: “Tipo gigante con doppio rubinetto”. Un nome troppo lungo per un nuovo aggeggio destinato a cambiare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Così Luigi Bezzera ribattezzò la sua macchina per il caffè espresso che andava a perfezionare in maniera determinante l’invenzione di Angelo Moriondo (1884), quest’ultima però mai entrata in commercio.

1916 – Viene fondata negli Stati Uniti la casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer.

1942– Mentre infuria la battaglia di Stalingrado, il generale sovietico Georgy Zhukov dà il via all’Operazione Urano. L’Armata Rossa inizia una complessa manovra di accerchiamento della VI armata tedesca guidata dal generale von Paulus. Il successo dell’operazione volge definitivamente le sorti della battaglia in favore dell’URSS.

1955 - Debutta in televisione il programma “Lascia o raddoppia?“, gioco condotto da Mike Bongiorno.

1969- A Milano le manifestazioni indette dall’Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco finiscono in tragedia. Durante gli scontri con le forze dell’ordine, l’agente della Celere Antonio Annarumma muore colpito alla testa da un tubo d’acciaio. Per molti storici, Annarumma è la prima vittima degli Anni di piombo in Italia.

1969 – Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro Pelé segna, su rigore, il millesimo gol della sua carriera.

1969 - Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean atterrano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna

1975- Muore Francisco Franco. Il dittatore governa in Spagna dal 1939. Aveva assunto il potere dopo la vittoria nella guerra civile contro le forze del Fronte Popolare, ottenuta grazie all’aiuto di Mussolini e Hitler.

1977- Il presidente egiziano Anwar Sadat si reca in Israele in visita ufficiale. È il primo leader arabo a visitare lo stato ebraico. L’incontro con il primo ministro israeliano Menachem Begin inaugura una stagione di negoziati, culminata nel 1978 negli accordi di pace di Camp David, per i quali entrambi ricevono il Premio Nobel per la Pace.

1985 – A Ginevra si svolge il primo incontro – di un’ora – tra il presidente sovietico Michail Gorbaciov, e il presidente statunitense Ronald Reagan.

1998 - L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari.

2001- La giornalista Maria Grazia Cutuli è uccisa in un attentato a Sarobi, sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul. Corrispondente del “Corriere della Sera”, stava seguendo nel paese le operazioni militari successive alla caduta del regime dei talebani in Afghanistan. A morire nello stesso agguato altri tre cronisti, l’australiano Harry Burton, l’afghano Azizullah Haidari, entrambi corrispondenti della «Reuters» e lo spagnolo Julio Fuentes del «Mundo».

2004 – Ritrovato a Barcellona il Pierolapithecus catalanicus, il primate soprannominato “Pau” che risale a 13 milioni di anni fa, considerato l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo.

2005 – Alberto II, figlio di Ranieri III, morto il 6 aprile, sale al trono del Principato di Monaco . Il neo principe fa distribuire migliaia di bottiglie di champagne perché tutti i cittadini monegaschi possano brindare all’evento.

2010 – Il Dalai Lama denuncia l’obbligo, imposto dalla Cina, dell’insegnamento del mandarino nelle scuole del Tibet, che definisce un “genocidio culturale”.

Nati

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato numerose doti: bellezza, fascino, vivacità e curiosità intellettuale, diplomazia e facilità di relazione. Grazie a queste caratteristiche non incontri difficoltà nella professione, quasi sempre basata sulla creatività (dalle arti all’artigianato), sulla ricerca scientifica o sulle relazioni pubbliche. In amore cerca di essere più disponibile e comprensivo.

1962 – Jodie Foster: Da enfant prodige a pluripremio Oscar, la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa e in poche, tra le colleghe, possono vantarla. Californiana di Los Angeles, risulta all’anagrafe come Alicia.

1961 – Meg Ryan: La classica bellezza acqua e sapone, che con la sua simpatia e semplicità è diventata un’attrice simbolo della commedia sentimentale americana. Nata a Fairfield, nel Connecticut.

1942 – Calvin Klein: Il suo nome è sinonimo di fashion in tutto il mondo, grazie alla popolare sigla CK impressa su jeans, bottigliette di profumo ed altri accessori. Nato a New York da famiglia ungherese ebrea.

Scomparsi oggi:

1828 – Franz Schubert: Tra i più importanti compositori della storia della lirica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte.

1998 – Il regista Alan J. Pakula a Long Island viene trafitto in auto da una sbarra di ferro che attraversa il parabrezza. Aveva diretto tra gli altri il film “Tutti gli uomini del presidente“.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 19 novembre: venerdì in amore scegliete la strada giusta. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Se stai attraversando una crisi oggi consiglio prudenza. Sul lavoro invece è un momento un pò teso, non perdere la pazienza.

Toro – Per amore questo è un fine settimana importante. Sul lavoro invece è un ottimo momento per pensare ad una maggiore progettualità.

Gemelli – Se hai qualcosa da chiarire con il partner non rimandare, oggi è a giornata giusta per parlare chiaro. Sul lavoro invece sono è probabile che debba risolvere delle questioni burocratiche.

Cancro – Per i sentimenti oggi è una giornata agitata. Sul lavoro invece inizia a pianificare già da adesso il tuo futuro.

Leone – Belle emozioni per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece anche se ci sono stati dei piccoli disagi alla fine uscirai vincitore.

Vergine – Giornate importanti queste per i sentimenti, sii determinato. Sul lavoro invece questa parte del mese è utile per elaborare nuovi progetti.

Bilancia – In amore ultimamente c’è un pò di instabilità, probabilmente dovuta alla lontananza del partner. Sul lavoro invece attese ricompense per chi lavora a chiamato o in proprio.

Scorpione – Questo fine settimana hai bisogno di rilassarti, pianifica qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece consiglio cautela nelle relazioni interpersonali.

Sagittario – Per i sentimenti oggi non è un giornata facile, potresti sentire il partner distante. Sul lavoro invece se ci sono dubbi con capi o referenti, discutine dopo il giorno 24.

Capricorno – In amore ti senti pieno di energia e la giornata di oggi ti aiuta a riscoprire le emozioni. Sul lavoro mantieni la determinazione e la positività che ti contraddistinguono.

Acquario – Con questa bella Luna se in amore ci sono stati battibecchi oggi si recupera. Sul lavoro invece non ci sono particolari novità, giornata che procede tranquillamente.

Pesci – Fine settimana polemico, attenzione a non animare inutili discussioni. Sul lavoro invece se devi fare una richiesta consiglio di inoltrarla a partire dal giorno 22.